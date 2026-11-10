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Divlje pčele

Marino organizirao namještenu partiju pokera pa izvukao deblji kraj: Pretučen i razrezanog lica

Marino se upušta u opasne kartaške igre. Njegov pokušaj da na brzinu zaradi varanjem obio mu se o glavu, a u sve je uvukao i Zoru koja nimalo ne odobrava njegove postupke

RTL.hr
10.11.2026 21:15

Namještanje karata i pijani gosti

Marino je kod sebe doma organizirao partiju pokera, no nije planirao igrati pošteno. Uvalio je Zoru u svoj opasni plan, tražeći od nje pomoć u namještanju karata, iako ona tom idejom nije bila nimalo oduševljena.

Njegov trik bio je obilježavanje karata koje je ogrebao noktima kako bi iz svog kuta točno znao tko ima kakve karte u rukama i tako uzeo sve pare. Kada su im trojica kartaša stigli u kuću, Marino i Zora su se lukavo pobrinuli da gosti popiju dovoljno alkohola.

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Pobjeda koja se pretvorila u noćnu moru

Dok se igra zahuktavala, Zora je sve zabrinuto promatrala iz kuta, a Marino je zahvaljujući prevari nizao pobjede. Očekivano, pokupio je sve pare, no njegova sreća nije dugo trajala jer su ga gosti ubrzo prokužili. "Jedan nokat as, dva nokta kralj i tri dama", izgovorili su nakon što su shvatili njegov sistem.

Teške batine i stravične prijetnje

Bijesni zbog prevare, kartaši su Marina brutalno pretukli uz teške riječi, a na kraju su ga i zarezali po faci. Situacija je u sekundi izmaknula kontroli, a napadači nisu imali nimalo milosti prema prevarantu.

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Uslijedile su jezive prijetnje zbog kojih je Marino itekako požalio zbog svoje pohlepe. "Ako mi novce ne vratiš do ponedjeljka - lomim lijevu nogu, a ako do petak i desnu", zaprijetili su mu agresivni gosti, dok je on u strahu molio za milost uz povike: "Nemoj Zoki, nemoj!"

Zora i Marino, Divlje pčele
Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj incident ostavio je Marina u golemim problemima i dugovima, dok je Zora ostala u potpunom šoku nakon brutalnog premlaćivanja u njihovom domu.

Hoće li Marino uspjeti vratiti novac i spasiti živu glavu do zadanog roka?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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