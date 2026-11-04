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Divlje pčele

Marino se zadužio na pokeru kako bi Zori izdao ploču

Napeta epizoda donosi neočekivani obrat u Marinovom životu. Njegova dobra namjera da financijski pomogne Zori pretvorila se u pravu noćnu moru nakon što je počeo gubiti velike svote novca na kartama

RTL.hr
04.11.2026 07:00

Kockanje za Zorinu karijeru

Marino je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi Zori omogućio izdavanje glazbene ploče. Vjerujući da može brzo i lako zaraditi potreban iznos, počeo je svakodnevno kartati i igrati poker za novce. "Samo malo mi treba da se vratim u igru, duplo ću ti vratiti", očajnički je govorio Marino dok je gubio kontrolu nad situacijom.

Njegov tajni plan bio je isključivo motiviran željom da joj pomogne, no on i dalje ne zna jednu ključnu informaciju. Zora je već ranije saznala da od cijelog dogovora i glazbenog producenta Škare zapravo nema ništa, što njegovu žrtvu čini potpuno uzaludnom.

Neno odbija pomoći

Nakon što se užasno zadužio, Marino se u potpunom očaju obratio za pomoć, no naišao je na zatvorena vrata. Neno mu više ne želi davati novce i odlučio je strogo stati na kraj njegovom destruktivnom ponašanju. "Neću, i nemoj me više pitati", jasno mu je odbrusio, odbijajući financirati njegove kockarske promašaje.

Marino i Neno, Divlje pčele
Marino i Neno, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve dublji problemi

Unatoč jasnim upozorenjima da se ostavi ćorava posla, Marino ne odustaje od svoje iluzije. Njegova potreba da ispadne heroj u Zorinim očima tjera ga u sve veću financijsku propast.

Svi u mjestu polako počinju primjećivati da se s njim nešto čudno događa. Njegovi nagomilani dugovi sada prijete ne samo njemu, već i njegovom odnosu sa Zorom.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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