Marino se zadužio na pokeru kako bi Zori izdao ploču

Napeta epizoda donosi neočekivani obrat u Marinovom životu. Njegova dobra namjera da financijski pomogne Zori pretvorila se u pravu noćnu moru nakon što je počeo gubiti velike svote novca na kartama

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Kockanje za Zorinu karijeru

Marino je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi Zori omogućio izdavanje glazbene ploče. Vjerujući da može brzo i lako zaraditi potreban iznos, počeo je svakodnevno kartati i igrati poker za novce. "Samo malo mi treba da se vratim u igru, duplo ću ti vratiti", očajnički je govorio Marino dok je gubio kontrolu nad situacijom. Njegov tajni plan bio je isključivo motiviran željom da joj pomogne, no on i dalje ne zna jednu ključnu informaciju. Zora je već ranije saznala da od cijelog dogovora i glazbenog producenta Škare zapravo nema ništa, što njegovu žrtvu čini potpuno uzaludnom.

Neno odbija pomoći

Nakon što se užasno zadužio, Marino se u potpunom očaju obratio za pomoć, no naišao je na zatvorena vrata. Neno mu više ne želi davati novce i odlučio je strogo stati na kraj njegovom destruktivnom ponašanju. "Neću, i nemoj me više pitati", jasno mu je odbrusio, odbijajući financirati njegove kockarske promašaje.

icon-expand icon-close icon-close Marino i Neno, Divlje pčele FOTO: RTL

Sve dublji problemi