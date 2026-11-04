Marino se zadužio na pokeru kako bi Zori izdao ploču

Kockanje za Zorinu karijeru
Marino je odlučio uzeti stvari u svoje ruke kako bi Zori omogućio izdavanje glazbene ploče. Vjerujući da može brzo i lako zaraditi potreban iznos, počeo je svakodnevno kartati i igrati poker za novce. "Samo malo mi treba da se vratim u igru, duplo ću ti vratiti", očajnički je govorio Marino dok je gubio kontrolu nad situacijom.
Njegov tajni plan bio je isključivo motiviran željom da joj pomogne, no on i dalje ne zna jednu ključnu informaciju. Zora je već ranije saznala da od cijelog dogovora i glazbenog producenta Škare zapravo nema ništa, što njegovu žrtvu čini potpuno uzaludnom.
Neno odbija pomoći
Nakon što se užasno zadužio, Marino se u potpunom očaju obratio za pomoć, no naišao je na zatvorena vrata. Neno mu više ne želi davati novce i odlučio je strogo stati na kraj njegovom destruktivnom ponašanju. "Neću, i nemoj me više pitati", jasno mu je odbrusio, odbijajući financirati njegove kockarske promašaje.
Sve dublji problemi
Unatoč jasnim upozorenjima da se ostavi ćorava posla, Marino ne odustaje od svoje iluzije. Njegova potreba da ispadne heroj u Zorinim očima tjera ga u sve veću financijsku propast.
Svi u mjestu polako počinju primjećivati da se s njim nešto čudno događa. Njegovi nagomilani dugovi sada prijete ne samo njemu, već i njegovom odnosu sa Zorom.
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