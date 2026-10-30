Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Marino slavi dobitak na pokeru dok se Zora premišlja o Filipovoj ponudi

U Bellavisti se usred dana odigrala napeta partija pokera iz koje je Marino izašao kao pobjednik. Dok on sanja o velikoj zaradi, njegova Zora nalazi se pred važnom životnom odlukom

RTL.hr
30.10.2026 20:45

Neno upozorava na opasnost

Marino je bio uvjeren u svoje kartaške vještine nakon što je uspio zaraditi pristojan iznos u dnevnoj partiji. Neno, međutim, nije dijelio njegov entuzijazam te ga je upozorio da se ne bi trebao previše upuštati u takve igre. Objasnio mu je da bi ga to moglo skupo koštati i da sreća u kocki ne traje vječno.

Unatoč prijateljevim savjetima, Marino je ostao čvrsto pri svom planu. Njegov glavni motiv za nastavak kockanja bila je Zora, za koju želi prikupiti dovoljno novca kako bi joj omogućio izdavanje glazbene ploče. Uvjeren je da će ga karte i dalje služiti te da će tako osigurati njihovu zajedničku budućnost.

Tajni susret s Filipom

Ono što Marino u svojim pobjedničkim snovima nije ni slutio jest da Zora vrijeme provodi kod Filipa. Filip joj je ponudio ključeve svog stana, obećavajući joj lagodniji i sigurniji život daleko od njezine trenutačne svakodnevice.

Filip i Zora, Divlje pčele
Filip i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Suočena s takvom ponudom, Zora se počela ozbiljno premišljati. Iako su joj Marinovi planovi i snovi o ploči možda primamljivi, Filipova stabilnost natjerala ju je da razmisli o tome isplati li joj se ostati u vezi s nekime tko joj laže o obećanoj glazbenoj karijeri.

Ostaje za vidjeti hoće li Marino saznati istinu prije nego što izgubi sve na kartama. Njegov idući potez mogao bi odrediti ne samo njegovu financijsku, već i ljubavnu sudbinu.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele marino zora runje
Divlje pčele

Ante Vukas prekršio kućni pritvor, uhvatila ga milicija

Moglo bi te zanimati

Ivica pokušava odgurnuti Karmelu od sebe, ali ona ne odustaje od njihove ljubavi

Ante Vukas napokon stigao kući!

Kate pokušava nadmudriti Krnetu, ali on je doznao nešto što mu se nimalo ne sviđa!

Nakon šest godina nemir se ponovno vratio u Vrilo! Stare tajne, povratci i izdaje prijete uništiti sve

Neven Barešić izdao kućni pritvor Anti Vukasu, branit će se sa slobode

Očajna Zora odlučila se vratiti Filipu u nadi za boljim životom?

Pročitaj na Net.hr
I oni su išli pod nož: Poznati muškarci čije su estetske transformacije iznenadile javnost
Meri Banovac se prisjetila sebe u dvadesetima: Transformacija je zapanjujuća
Mrle iz Leta 3 o ljubavi i političarima na koncertu: 'Karta ti ne daje pravo biti kreten'
Sjećate se Miley dok je bila omiljena svjetska slatkica? Svi su bili ludi za Hannah Montanom
Žanamari Perčić otkrila kako održava isklesanu figuru: Poseban fokus stavila na stražnjicu
Biste li je prepoznali? Borna Kotromanić pokazala kako je izgledala prije gotovo tri desetljeća
Transrodna kraljica estetskih operacija opet ljubi? Jessica Alves uhvaćena s bivšim dečkom
Seka Aleksić rasprodala i drugu Arenu Zagreb pa najavila treću: 'Hvala svima'
Ante je ljut na Nikolu, a Tereza se zbližava s tužiteljem
Nevjerojatno nalikuju slavnoj teti: Blizanke iz poznate obitelji ponovno su ukrale pozornost