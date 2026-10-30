Marino slavi dobitak na pokeru dok se Zora premišlja o Filipovoj ponudi

Neno upozorava na opasnost
Marino je bio uvjeren u svoje kartaške vještine nakon što je uspio zaraditi pristojan iznos u dnevnoj partiji. Neno, međutim, nije dijelio njegov entuzijazam te ga je upozorio da se ne bi trebao previše upuštati u takve igre. Objasnio mu je da bi ga to moglo skupo koštati i da sreća u kocki ne traje vječno.
Unatoč prijateljevim savjetima, Marino je ostao čvrsto pri svom planu. Njegov glavni motiv za nastavak kockanja bila je Zora, za koju želi prikupiti dovoljno novca kako bi joj omogućio izdavanje glazbene ploče. Uvjeren je da će ga karte i dalje služiti te da će tako osigurati njihovu zajedničku budućnost.
Tajni susret s Filipom
Ono što Marino u svojim pobjedničkim snovima nije ni slutio jest da Zora vrijeme provodi kod Filipa. Filip joj je ponudio ključeve svog stana, obećavajući joj lagodniji i sigurniji život daleko od njezine trenutačne svakodnevice.
Suočena s takvom ponudom, Zora se počela ozbiljno premišljati. Iako su joj Marinovi planovi i snovi o ploči možda primamljivi, Filipova stabilnost natjerala ju je da razmisli o tome isplati li joj se ostati u vezi s nekime tko joj laže o obećanoj glazbenoj karijeri.
Ostaje za vidjeti hoće li Marino saznati istinu prije nego što izgubi sve na kartama. Njegov idući potez mogao bi odrediti ne samo njegovu financijsku, već i ljubavnu sudbinu.
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