Marino slavi dobitak na pokeru dok se Zora premišlja o Filipovoj ponudi

Marino je bio uvjeren u svoje kartaške vještine nakon što je uspio zaraditi pristojan iznos u dnevnoj partiji. Neno, međutim, nije dijelio njegov entuzijazam te ga je upozorio da se ne bi trebao previše upuštati u takve igre. Objasnio mu je da bi ga to moglo skupo koštati i da sreća u kocki ne traje vječno.

Unatoč prijateljevim savjetima, Marino je ostao čvrsto pri svom planu. Njegov glavni motiv za nastavak kockanja bila je Zora, za koju želi prikupiti dovoljno novca kako bi joj omogućio izdavanje glazbene ploče. Uvjeren je da će ga karte i dalje služiti te da će tako osigurati njihovu zajedničku budućnost.