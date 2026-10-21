Marino zaprosio Zoru! Neočekivane zaruke iznenadile sve, no jesu li njegove namjere iskrene?

Nakon što se Zora uselila kod Marina, on odlučio napraviti veliki korak. Gledatelji su svjedočili sceni prosidbe, no umjesto oduševljenja, Zora je pokazala veliki strah i sumnju u njihovu zajedničku budućnost

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Neočekivana prosidba

Na samom početku scene, Marino je odlučio otvoriti srce Zori, pokušavajući je uvjeriti u ozbiljnost svojih namjera i privrženost koju osjeća. Ozbiljnim i nježnim tonom započeo je razgovor o njihovoj budućnosti, ističući kako su kroz godine puno toga prošli zajedno i izgradili odnos vrijedan braka. "Počeo sam razmišljati što dalje za nas. Skupa smo šest godina i više nam je bilo dobro nego loše", priznao je Marino s puno emocija. Pokušavajući je uvjeriti da je on pravi čovjek za nju, nastavio je s obećanjima: "Borimo se, držimo se i zajedno smo jači. Volim te i želim biti uz tebe kud god išla."

Zorin strah i sumnja

Iako je Marino pred nju stavio svoje srce na dlan, Zora se činila uplašenom i nepovjerljivom. "Ja nikad nisam ni pomislio na ženidbu dok nisam upoznao tebe", uvjeravao ju je zaljubljeni Marino, no ona mu nije htjela tako lako povjerovati.

icon-expand icon-close icon-close Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Umjesto da radosno pristane, vidno zabrinuta Zora ga je suočila sa surovom stvarnošću njihovog svakodnevnog života. "Ma Marino, vidi gdje živimo, kako živimo, pa mi nemamo para za crkvu, pir", podsjetila ga je, jasno pokazujući da nije spremna za taj korak. Njegov romantični pokušaj da je umiri riječima da "za ljubav pare nisu bitne" nije joj ulio povjerenje koje je tražio.

Prsten iz zalagaonice

Situacija je postala još neugodnija kada je Zora nesigurno pogledala ponuđeni prsten. Njezina sumnjičavost dosegnula je vrhunac te ga je pomalo grubo upitala: "Gdje si nabavio to, u zalagaonici?"

icon-expand Zora i Marino, Divlje pčele FOTO: RTL