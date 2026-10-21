Marino zaprosio Zoru! Neočekivane zaruke iznenadile sve, no jesu li njegove namjere iskrene?

Neočekivana prosidba
Na samom početku scene, Marino je odlučio otvoriti srce Zori, pokušavajući je uvjeriti u ozbiljnost svojih namjera i privrženost koju osjeća. Ozbiljnim i nježnim tonom započeo je razgovor o njihovoj budućnosti, ističući kako su kroz godine puno toga prošli zajedno i izgradili odnos vrijedan braka.
"Počeo sam razmišljati što dalje za nas. Skupa smo šest godina i više nam je bilo dobro nego loše", priznao je Marino s puno emocija. Pokušavajući je uvjeriti da je on pravi čovjek za nju, nastavio je s obećanjima: "Borimo se, držimo se i zajedno smo jači. Volim te i želim biti uz tebe kud god išla."
Zorin strah i sumnja
Iako je Marino pred nju stavio svoje srce na dlan, Zora se činila uplašenom i nepovjerljivom. "Ja nikad nisam ni pomislio na ženidbu dok nisam upoznao tebe", uvjeravao ju je zaljubljeni Marino, no ona mu nije htjela tako lako povjerovati.
Umjesto da radosno pristane, vidno zabrinuta Zora ga je suočila sa surovom stvarnošću njihovog svakodnevnog života. "Ma Marino, vidi gdje živimo, kako živimo, pa mi nemamo para za crkvu, pir", podsjetila ga je, jasno pokazujući da nije spremna za taj korak. Njegov romantični pokušaj da je umiri riječima da "za ljubav pare nisu bitne" nije joj ulio povjerenje koje je tražio.
Prsten iz zalagaonice
Situacija je postala još neugodnija kada je Zora nesigurno pogledala ponuđeni prsten. Njezina sumnjičavost dosegnula je vrhunac te ga je pomalo grubo upitala: "Gdje si nabavio to, u zalagaonici?"
Shvativši da prosidba ne ide po planu i da je Zora jednostavno previše uplašena zbog svega što brak sa sobom donosi, Marino je pokušao smiriti tenzije i pokazati razumijevanje. "Mogu ga vratiti ako ti se ne sviđa ili zamijeniti za neki drugi", predložio je pomirljivo. Na kraju se povukao i dao joj vremena za razmišljanje poručivši: "Gle, ja to neću požurivati. Ponuda stoji pa ti razmisli."
Hoće li Zora naposljetku prebroditi svoje strahove i pristati na brak s Marinom, ostaje za vidjeti.
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