Markantni Alan Blažević i Vladimir Posavec Tušek oduševili obožavatelje 'Divljih pčela': 'Evo me Badurina provozao svojim gliserom Savom'

U seriji su na suprotnim stranama, no iza kamera vlada sasvim druga priča. Alan Blažević i Vladimir Posavec Tušek pokazali su koliko uživaju u zajedničkom druženju tijekom snimanja

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Dok gledatelji s nestrpljenjem čekaju drugu sezonu 'Divljih pčela', glumci nastavljaju dijeliti trenutke sa seta koji otkrivaju koliko je dobra atmosfera iza kamera. Ovoga puta pažnju je privukla zajednička fotografija Alana Blaževića i Vladimira Posaveca Tušeka, dvojice glumaca čiji su likovi obilježili prvu sezonu. Alan je uz fotografiju napisao: "Evo me Badurina provozao svojim gliserom Savom... Ma još ćemo mi postati prijatelji."

Na ekranu neprijatelji, iza kamera prijatelji

U RTL-ovoj hit-seriji Vladimir Posavec Tušek utjelovljuje Ranka Badurinu, jednog od glavnih antagonista priče, čovjeka čije odluke često pokreću sukobe i donose napetost u Vrilo. S druge strane, Alan Blažević gledateljima se predstavio kao Ante Vukas, jedan od ključnih pozitivnih likova serije. Kao moralni oslonac svoje obitelji, Ante se tijekom prve sezone često nalazio u sukobu upravo s Badurinom, a njihovi obračuni bili su među najnapetijim trenucima serije.

icon-expand Vladimir Posavec Tušek i Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: Instagram

Kemija koja se vidi i izvan kamera

Iako su njihovi likovi na malim ekranima često na suprotnim stranama, fotografija pokazuje da iza kamera vlada sasvim drugačija atmosfera. Osmijesi, opušteno druženje i Alanova duhovita objava još su jednom potvrdili koliko je glumačka ekipa povezana i koliko uživa u zajedničkom radu. Obožavatelji serije već su više puta istaknuli kako se dobra energija među glumcima osjeti i na ekranu, a upravo ovakvi prizori dodatno potvrđuju zašto je ekipa 'Divljih pčela' osvojila simpatije gledatelja.

icon-expand Vladimir Posavec Tušek i Alan Blažević, Divlje pčele FOTO: Instagram

Spremni za nove izazove