Markantni Alan Blažević i Vladimir Posavec Tušek oduševili obožavatelje 'Divljih pčela': 'Evo me Badurina provozao svojim gliserom Savom'

Dok gledatelji s nestrpljenjem čekaju drugu sezonu 'Divljih pčela', glumci nastavljaju dijeliti trenutke sa seta koji otkrivaju koliko je dobra atmosfera iza kamera. Ovoga puta pažnju je privukla zajednička fotografija Alana Blaževića i Vladimira Posaveca Tušeka, dvojice glumaca čiji su likovi obilježili prvu sezonu.
Alan je uz fotografiju napisao:
"Evo me Badurina provozao svojim gliserom Savom... Ma još ćemo mi postati prijatelji."
Na ekranu neprijatelji, iza kamera prijatelji
U RTL-ovoj hit-seriji Vladimir Posavec Tušek utjelovljuje Ranka Badurinu, jednog od glavnih antagonista priče, čovjeka čije odluke često pokreću sukobe i donose napetost u Vrilo.
S druge strane, Alan Blažević gledateljima se predstavio kao Ante Vukas, jedan od ključnih pozitivnih likova serije. Kao moralni oslonac svoje obitelji, Ante se tijekom prve sezone često nalazio u sukobu upravo s Badurinom, a njihovi obračuni bili su među najnapetijim trenucima serije.
Kemija koja se vidi i izvan kamera
Iako su njihovi likovi na malim ekranima često na suprotnim stranama, fotografija pokazuje da iza kamera vlada sasvim drugačija atmosfera. Osmijesi, opušteno druženje i Alanova duhovita objava još su jednom potvrdili koliko je glumačka ekipa povezana i koliko uživa u zajedničkom radu.
Obožavatelji serije već su više puta istaknuli kako se dobra energija među glumcima osjeti i na ekranu, a upravo ovakvi prizori dodatno potvrđuju zašto je ekipa 'Divljih pčela' osvojila simpatije gledatelja.
Spremni za nove izazove
Dok se snimaju nove epizode druge sezone, glumci povremeno otkrivaju djeliće atmosfere sa seta, no detalje radnje i dalje uspješno čuvaju od javnosti. Jedno je sigurno – susret Ranka Badurine i Ante Vukasa ponovno će biti jedan od najiščekivanijih dijelova nastavka serije, a gledatelji jedva čekaju vidjeti kakve ih nove napetosti očekuju u Vrilu.