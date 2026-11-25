Zora i Nikola susreću se u mraku kako bi bez svjedoka raspravili osjetljivu obiteljsku situaciju koja izravno pogađa budućnost malog Petra. Od samog početka jasno je da razgovor nosi veliku težinu i da svaka izgovorena riječ može izazvati potres.
Tajne o malom Petru
Nikola ne gubi vrijeme i izravno traži od Zore obećanje da Petru nikada neće otkriti pravu istinu o njegovu podrijetlu, upozoravajući je na teške posljedice koje bi to ostavilo na dijete.
Zora teško podnosi teret takvog zahtjeva, no svjesna da bi u suprotnom mogla izgubiti kontakt s dječakom, pristaje na šutnju. "Imaš moju riječ", kratko izgovara pokušavajući potisnuti bol i emocije zbog teškog dogovora.
Marko sada zna za Nikolu i Zoru
Iako su Zora i Nikola mislili da razgovaraju u potpunoj osami, u blizini se skrivao Marko, koji je pozorno pratio svaku njihovu riječ. Sada kada Marko zna za Nikolu i Zoru te drži ključnu tajnu o malom Petru, otvara se pitanje hoće li to saznanje iskoristiti za vlastite planove i pritisak na obitelj.
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