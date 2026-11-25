Zora i Nikola susreću se u mraku kako bi bez svjedoka raspravili osjetljivu obiteljsku situaciju koja izravno pogađa budućnost malog Petra. Od samog početka jasno je da razgovor nosi veliku težinu i da svaka izgovorena riječ može izazvati potres.

Nikola ne gubi vrijeme i izravno traži od Zore obećanje da Petru nikada neće otkriti pravu istinu o njegovu podrijetlu, upozoravajući je na teške posljedice koje bi to ostavilo na dijete.

Zora teško podnosi teret takvog zahtjeva, no svjesna da bi u suprotnom mogla izgubiti kontakt s dječakom, pristaje na šutnju. "Imaš moju riječ", kratko izgovara pokušavajući potisnuti bol i emocije zbog teškog dogovora.