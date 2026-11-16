Marko donosi poklon malom Petru, hoće li izdati Zoru?

Medvjedić za laku noć
Marko dolazi kući u sitne sate, no ne dolazi praznih ruku. Malom Petru, koji se probudio jer je ružno sanjao, poklanja plišanog medvjedića kako bi ga utješio i oraspoložio.
"E i sad će te lipo čuvati dok ćeš spavat", poručili su dječaku prilikom predaje poklona, nadajući se da će mu nova igračka otjerati ružne snove.
Teško obećanje
Iza ovog dirljivog trenutka krije se teška i mračna istina. Marko je nedavno otkrio šokantnu činjenicu o Zori i njezinu sinu Petru, kojeg cijelo vrijeme odgajaju Nikola i Cvita.
Zora ga je u suzama preklinjala da nikome ne otkrije njezinu tajnu. "Nikome ni rič, molim te", zamolila ga je očajno, na što joj je on čvrsto obećao da neće reći niti jednu riječ.
Hoće li Marko izdati Zoru?
Sada kada zna pravu istinu, postavlja se veliko pitanje kako će se Marko dalje ponašati. Hoće li s vremenom pod pritiskom izdati Zoru ili će od sada još više štititi malog Petra, svjesan da mu je on krvni nećak?
"Ja ću se brinuti za Petra, čuvat ću ga", obećao je Marko Zori. Njegova odluka mogla bi zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.
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