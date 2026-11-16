Marko donosi poklon malom Petru, hoće li izdati Zoru?

Marko se vraća kući u Vrilo i donosi poseban poklon svom nećaku Petru. Dok se obitelj okuplja, nad svima visi velika tajna o dječakovom podrijetlu koju je Marko upravo otkrio.

Medvjedić za laku noć

Marko dolazi kući u sitne sate, no ne dolazi praznih ruku. Malom Petru, koji se probudio jer je ružno sanjao, poklanja plišanog medvjedića kako bi ga utješio i oraspoložio. "E i sad će te lipo čuvati dok ćeš spavat", poručili su dječaku prilikom predaje poklona, nadajući se da će mu nova igračka otjerati ružne snove.

Teško obećanje

Iza ovog dirljivog trenutka krije se teška i mračna istina. Marko je nedavno otkrio šokantnu činjenicu o Zori i njezinu sinu Petru, kojeg cijelo vrijeme odgajaju Nikola i Cvita. Zora ga je u suzama preklinjala da nikome ne otkrije njezinu tajnu. "Nikome ni rič, molim te", zamolila ga je očajno, na što joj je on čvrsto obećao da neće reći niti jednu riječ.

icon-expand icon-close icon-close Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Marko izdati Zoru?