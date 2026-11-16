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Divlje pčele

Marko donosi poklon malom Petru, hoće li izdati Zoru?

Marko se vraća kući u Vrilo i donosi poseban poklon svom nećaku Petru. Dok se obitelj okuplja, nad svima visi velika tajna o dječakovom podrijetlu koju je Marko upravo otkrio.

RTL.hr
16.11.2026 07:00

Medvjedić za laku noć

Marko dolazi kući u sitne sate, no ne dolazi praznih ruku. Malom Petru, koji se probudio jer je ružno sanjao, poklanja plišanog medvjedića kako bi ga utješio i oraspoložio.

"E i sad će te lipo čuvati dok ćeš spavat", poručili su dječaku prilikom predaje poklona, nadajući se da će mu nova igračka otjerati ružne snove.

Teško obećanje

Iza ovog dirljivog trenutka krije se teška i mračna istina. Marko je nedavno otkrio šokantnu činjenicu o Zori i njezinu sinu Petru, kojeg cijelo vrijeme odgajaju Nikola i Cvita.

Zora ga je u suzama preklinjala da nikome ne otkrije njezinu tajnu. "Nikome ni rič, molim te", zamolila ga je očajno, na što joj je on čvrsto obećao da neće reći niti jednu riječ.

Marko i Zora, Divlje pčele
Marko i Zora, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li Marko izdati Zoru?

Sada kada zna pravu istinu, postavlja se veliko pitanje kako će se Marko dalje ponašati. Hoće li s vremenom pod pritiskom izdati Zoru ili će od sada još više štititi malog Petra, svjesan da mu je on krvni nećak?

"Ja ću se brinuti za Petra, čuvat ću ga", obećao je Marko Zori. Njegova odluka mogla bi zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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