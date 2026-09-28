Marko došao Jakovu nakon Teodorine smrti, a onda je uslijedilo bolno suočavanje: 'Tvoja žena nije zaslužila tako završiti'

Kada Marko stigne pred Jakova, atmosfera je na prvu neprijateljska. Jakov ga dočekuje s očitim nepovjerenjem, uvjeren da je Marko došao s lošim namjerama, a ne isključuje i mogućnost da je Markova obitelj umiješana u stravičan napad.

"Nisam se došao kačiti, došao sam izraziti sućut", Marko je pokušao smiriti situaciju, no Jakovljev bijes nije popuštao.

Aludirajući na to da je Teodora ubijena umjesto Kate, Jakov otvoreno optužuje Marka i njegovu obitelj za planiranje zločina. Marko se brani, tvrdeći da, unatoč svim nesuglasicama i presudama, nitko iz njegove obitelji nije toliko lud da bi organizirao ubojstvo ispred suda.

"Tvoja žena bila je dobra i nije zaslužila tako završiti", Marko nastavlja uvjeravati Jakova da njegova obitelj nije imala veze s ubojstvom.