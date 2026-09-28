Marko došao Jakovu nakon Teodorine smrti, a onda je uslijedilo bolno suočavanje: 'Tvoja žena nije zaslužila tako završiti'

Kada Marko stigne pred Jakova, atmosfera je na prvu neprijateljska. Jakov ga dočekuje s očitim nepovjerenjem, uvjeren da je Marko došao s lošim namjerama, a ne isključuje i mogućnost da je Markova obitelj umiješana u stravičan napad.
"Nisam se došao kačiti, došao sam izraziti sućut", Marko je pokušao smiriti situaciju, no Jakovljev bijes nije popuštao.
Aludirajući na to da je Teodora ubijena umjesto Kate, Jakov otvoreno optužuje Marka i njegovu obitelj za planiranje zločina. Marko se brani, tvrdeći da, unatoč svim nesuglasicama i presudama, nitko iz njegove obitelji nije toliko lud da bi organizirao ubojstvo ispred suda.
"Tvoja žena bila je dobra i nije zaslužila tako završiti", Marko nastavlja uvjeravati Jakova da njegova obitelj nije imala veze s ubojstvom.
Lančić kao gorki podsjetnik
Jakova međutim proganja još jedno pitanje, a to je zašto je Marko uopće pomagao Teodori u prošlosti. Zanima ga je li tu bilo nečeg više ili ju je samo iskorištavao. Marko odgovara kako nije imao nikakvih skrivenih motiva. Objašnjava da mu je jednostavno bilo žao i da je htio pomoći ženi u nevolji, ne očekujući apsolutno ništa zauzvrat.
Jakov u rukama drži mali obiteljski lančić koji je Marko otkupio kako bi financijski pomogao Teodori. Jakov mu pruža taj komad nakita, tjerajući ga da ga uzme natrag.
"Uzmi ga. To ti je da se sjetiš. Evo kako je to kad napraviš dobro djelo", izgovara Jakov ostavljajući Marka bez riječi.
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