Marko i Domenika nisu jedno za drugo? Gledatelji predviđaju kraj njihove ljubavne priče

Brak između gradske djevojke i dečka sa sela često je primjer za različitosti koje se privlače, no čini se da publika ne vjeruje u sretan kraj za Domeniku i Marka. Prevelike razlike u svjetonazoru i načinu života mogle bi im presuditi i prije nego što izgovore sudbonosno da

icon-expand Domenika Tadić i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Gradski šušur ili mir u Vrilu

Domenika je prava gradska cura iz Splita koja obožava putovanja, šoping i vrevu, dok Marko svoju budućnost vidi isključivo u Vrilu. Gledatelji po društvenim mrežama masovno pišu kako se ona nikada neće moći skrasiti na jednom mjestu te da nije pravi izbor za njega. Njezin slobodnjački duh uskoro bi se mogao sudariti s Markovom željom da je veže za svoje rodno selo, što će neminovno dovesti do zamjeranja i tenzija. Uz sve to, smatra da šogorica Cvita i Nikola ne gaje nimalo simpatija prema njoj. Gledatelji ističu da Domenika, koja je vidjela svijeta, neće dugo izdržati bez gradskog asfalta. Stalni izlasci i njezin luksuzni stil života jednostavno se ne uklapaju u viziju mirnog seoskog života kakvu ima Marko. Mnogi smatraju da će ga ona s vremenom početi mrziti zbog pokušaja da je zadrži u mjestu gdje se ništa ne događa.

icon-expand icon-close icon-close Domenika, Divlje pčele FOTO: RTL

Srce ipak kuca za Zoru?

Osim nepremostivih razlika u karakteru, publika je uvjerena da Marko zapravo nikada nije prebolio Zoru. Mnogi predviđaju da će upravo on razvrgnuti zaruke i zaputiti se u Zagreb kako bi pronašao svoju pravu ljubav. Njegov plan da Zoru na svoj način vrati u Vrilo gledateljima djeluje puno realističnije od forsiranog braka s Domenikom. Zora je oduvijek bila njegova prava tiha patnja, a gledatelji vjeruju da je pitanje trenutka kada će Marko shvatiti da se ne može siliti na ljubav s gradskom djevojkom.

icon-expand Zora Runje FOTO: RTL