Marko i Domenika nisu jedno za drugo? Gledatelji predviđaju kraj njihove ljubavne priče

Gradski šušur ili mir u Vrilu
Domenika je prava gradska cura iz Splita koja obožava putovanja, šoping i vrevu, dok Marko svoju budućnost vidi isključivo u Vrilu. Gledatelji po društvenim mrežama masovno pišu kako se ona nikada neće moći skrasiti na jednom mjestu te da nije pravi izbor za njega. Njezin slobodnjački duh uskoro bi se mogao sudariti s Markovom željom da je veže za svoje rodno selo, što će neminovno dovesti do zamjeranja i tenzija. Uz sve to, smatra da šogorica Cvita i Nikola ne gaje nimalo simpatija prema njoj.
Gledatelji ističu da Domenika, koja je vidjela svijeta, neće dugo izdržati bez gradskog asfalta. Stalni izlasci i njezin luksuzni stil života jednostavno se ne uklapaju u viziju mirnog seoskog života kakvu ima Marko. Mnogi smatraju da će ga ona s vremenom početi mrziti zbog pokušaja da je zadrži u mjestu gdje se ništa ne događa.
Srce ipak kuca za Zoru?
Osim nepremostivih razlika u karakteru, publika je uvjerena da Marko zapravo nikada nije prebolio Zoru. Mnogi predviđaju da će upravo on razvrgnuti zaruke i zaputiti se u Zagreb kako bi pronašao svoju pravu ljubav. Njegov plan da Zoru na svoj način vrati u Vrilo gledateljima djeluje puno realističnije od forsiranog braka s Domenikom. Zora je oduvijek bila njegova prava tiha patnja, a gledatelji vjeruju da je pitanje trenutka kada će Marko shvatiti da se ne može siliti na ljubav s gradskom djevojkom.
Također, mnogi smatraju da Domenika tek treba otkriti mračne tajne koje se kriju iza obitelji Vukas. Zbog sumnjivih poslova koje njezin otac navodno vodi s njima, situacija bi se uskoro mogla dodatno zakomplicirati i ubrzati kraj ove romanse. Gledatelji upozoravaju da Domenika zapravo nema pojma u što se upušta te da prava istina o obitelji tek izlazi na vidjelo. Kriminalne radnje i skriveni motivi mogli bi biti kap koja će preliti čašu za Domeniku, natjeravši je da jednom zauvijek spakira kofere i pobjegne natrag u Split
Hoće li istinska ljubav ipak pronaći put ili će svatko otići na svoju stranu, preostaje nam tek vidjeti u nadolazećem raspletu.
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