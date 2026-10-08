Marko i Domenika odredili datum vjenčanja! Pred obitelji pala velika odluka: 'Što prije, to bolje'

Mirjana nije krila znatiželju o novoj članici obitelji pa je iskoristila priliku za večerom da Domeniku ispita o njezinim planovima, upitavši je: "A jesi ti bila kad u Vrilu?" Domenika je priznala da još nije imala priliku razgledati mjesto. "Nisan, i rekao mi je Marko pokazati sve znamenitosti".

Iako se za obiteljskim stolom obično izbjegavaju teške teme, Stojan nije odolio prilici da ispita Nikolu o njegovim najnovijim poslovnim potezima. Budući Markov punac otvoreno je počeo bockati Nikolu zbog njegova nedavnog ulaska u zadrugu, napomenuvši: "Čujem da si ti u zadruzi? Nisu zadruge nešto za male vlasnike?" Bez puno okolišanja, prigovorio mu je kako to nije pametan izbor te mu je prigovorio: "Ako se mene pita, mogao si komotno bez tih seljaka."

Nikola se ipak nije dao lako isprovocirati te je spremno branio svoju odluku pred gostom. Smireno je objasnio Stojanu: "A čujte, zadruge imaju svoje prednosti i mane", naglasivši da onaj tko je "malo pametan i gleda na dulje" itekako može pronaći financijsku korist u takvom obliku udruživanja.

Muški dio društva kasnije se povukao uz vrhunske kubanske cigare, a obitelj je uspjela uskladiti želje i utvrditi točan datum skorog vjenčanja.

Što kažete na subotu za tačno dvi nedilje?", otvoreno je upitao budućeg zeta. Marko je odmah prihvatio prijedlog uz riječi: "Ako se mene pita što prije to bolje."

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