Marko i Manuela odlučili se na vjenčanje u tajnosti: 'Volim te kao nikoga dosad'

"Onda nemamo što čekati, ni blagoslove, ni roditelje, ni pramalije, ni ništa," odlučno je zaključio Marko, predloživši da se vjenčaju - i to odmah.
Njegova ideja da sve obave "danas" u početku je iznenadila Manuelu, koja je kroz smijeh pokušala shvatiti ozbiljnost situacije. Ipak, Markova ustrajnost i rečenica "ne mogu više dočekati da si moja" slomili su svaku njezinu sumnju, nakon čega je i ona priznala da jedva čeka postati njegova u seriji 'Divlje pčele'.
Plan za bijeg kod matičara
Plan je jednostavan i brz: Marko će otići po automobil i naći će se na dogovorenom mjestu, odakle će se uputiti izravno kod matičara. Logistički detalji, poput kumova, nisu predstavljali prepreku za zaljubljeni par. "Nađemo neke putem," ležerno je odgovorio Marko na Manuelino pitanje, pokazujući koliko je fokusiran na cilj - da Manuela postane njegova supruga.
Iako je Manuela izrazila malu zadršku, rekavši "Marko, ne bih ja da mi to ovako na brzaka radimo", na kraju je pristala na Markov romantični i pomalo ludi plan. Njegova izjava ljubavi, "Volim te kao nikoga dosad", bila je konačni pečat na njihovu odluku da pobjegnu i vjenčaju se.
Ovaj hrabar potez Marka i Manuele predstavlja prekretnicu u njihovom odnosu. Odlučivši se za vjenčanje na brzinu, bez pompe i tradicionalnih običaja, pokazali su da je njihova ljubav jača od svih konvencija i pritisaka okoline. Dok se pripremaju za tajni odlazak matičaru, ostaje vidjeti kako će njihove obitelji reagirati na vijest koja će bez sumnje uzdrmati ionako krhke odnose u njihovom malom mjestu.
