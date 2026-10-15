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Divlje pčele

Marko i Mirjana znaju tajni plan Ante Vukasa, no nisu računali na Nikolu! Hoće li im sve propasti?

Nikola Vukas slučajno je načuo razgovor koji bi mogao preokrenuti odnose snaga. Dok su Mirjana i Marko raspravljali o problemima, na vidjelo su izašle pomno skrivane informacije o povratku oca i poslovnim spletkama

RTL
15.10.2026 10:00

Neočekivani problemi sa Špiljkom

U napetom trenutku, Marko je majci Mirjani povjerio kako su naišli na neočekivanu prepreku. "Špiljak se ne želi naći s ćaćom", jasno je poručio Marko, misleći pritom na Antu Vukasa čiji se povratak očito pažljivo planira. Mirjana je na to reagirala s vidljivom nevjericom i dozom ogorčenosti, pitajući se kako se on uopće usuđuje okrenuti im leđa nakon svega što mu duguju.

Čini se kako Špiljak želi potpuno izbjeći bilo kakav kontakt s Antom. Ipak, Marko je majku brzo pokušao umiriti, dajući joj do znanja da kontrolira situaciju unatoč početnim nesuglasicama.

Markov plan za preokret

Da stvari nisu prepuštene slučaju, dokazuje i Markova samouvjerenost. Marko joj je napomenuo da se ne sekira jer će on sve riješiti, usput otkrivši da on i Ante već imaju razrađen plan i dogovor oko toga kako će pristupiti Špiljku. Nikola je, slušajući iz prikrajka, time dobio potvrdu da Marko zapravo drži sve konce u svojim rukama te da je u potpunosti upoznat sa svakim detaljem obiteljske strategije.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana nije skrivala ponos zbog načina na koji njezin sin donosi odluke i rješava krizne trenutke. Pohvalila ga je istaknuvši kako je postao pravi čovjek, a on joj je uzvratio zahvalnošću na svemu što je izgurala za njihovu obitelj.

Sada kada Nikola zna da je Marko u središtu planiranja i da ima rješenje za problematičnog Špiljka, karte su ponovno promiješane. Skriveni planovi uskoro bi mogli isplivati na površinu. Ostaje za vidjeti kako će Špiljak reagirati kada se konačno suoči s nadolazećim Markovim taktikama.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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