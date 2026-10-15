Marko i Mirjana znaju tajni plan Ante Vukasa, no nisu računali na Nikolu! Hoće li im sve propasti?

Neočekivani problemi sa Špiljkom
U napetom trenutku, Marko je majci Mirjani povjerio kako su naišli na neočekivanu prepreku. "Špiljak se ne želi naći s ćaćom", jasno je poručio Marko, misleći pritom na Antu Vukasa čiji se povratak očito pažljivo planira. Mirjana je na to reagirala s vidljivom nevjericom i dozom ogorčenosti, pitajući se kako se on uopće usuđuje okrenuti im leđa nakon svega što mu duguju.
Čini se kako Špiljak želi potpuno izbjeći bilo kakav kontakt s Antom. Ipak, Marko je majku brzo pokušao umiriti, dajući joj do znanja da kontrolira situaciju unatoč početnim nesuglasicama.
Markov plan za preokret
Da stvari nisu prepuštene slučaju, dokazuje i Markova samouvjerenost. Marko joj je napomenuo da se ne sekira jer će on sve riješiti, usput otkrivši da on i Ante već imaju razrađen plan i dogovor oko toga kako će pristupiti Špiljku. Nikola je, slušajući iz prikrajka, time dobio potvrdu da Marko zapravo drži sve konce u svojim rukama te da je u potpunosti upoznat sa svakim detaljem obiteljske strategije.
Mirjana nije skrivala ponos zbog načina na koji njezin sin donosi odluke i rješava krizne trenutke. Pohvalila ga je istaknuvši kako je postao pravi čovjek, a on joj je uzvratio zahvalnošću na svemu što je izgurala za njihovu obitelj.
Sada kada Nikola zna da je Marko u središtu planiranja i da ima rješenje za problematičnog Špiljka, karte su ponovno promiješane. Skriveni planovi uskoro bi mogli isplivati na površinu. Ostaje za vidjeti kako će Špiljak reagirati kada se konačno suoči s nadolazećim Markovim taktikama.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.