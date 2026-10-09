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Divlje pčele

Marko otkrio Milanovu tajnu vezu s Terezom pa pobjesnio: 'Prekinut ćeš s njom i nećete se više viđati!'

Marko se suočio s Milanom i istinom koju je dugo skrivao. Zbog tajne veze s Terezom pale su teške riječi, a situacija je kulminirala otvorenim prijetnjama i strogim ultimatumom

RTL
09.10.2026 20:45

Marko je dugo sumnjao da se nešto događa iza njegovih leđa, ali kap koja je prelila čašu bio je jedan naizgled nevažan, no ključan detalj. Naime, pronašao je Terezin rubac u Milanovoj sobi, što je bio jasan dokaz njihove tajne romanse.

Suočen s tim dokazom, Marko nije okolišao nego je odmah tražio odgovore. "Kad ste to započeli, kad je to krenulo", upitao je Milana, vidno uzrujan i razočaran narušenim povjerenjem.

Pokušaj opravdanja i eskalacija bijesa

Milan se na početku pokušao opravdati tvrdeći da je Marko sve potpuno krivo shvatio. Branio se objašnjavajući kako se doista viđaju, ali ne na onaj način na koji on to misli. Ipak, ta objašnjenja Marka nisu nimalo smirila.

"Lažeš me, Milane", oštro mu je odbrusio u lice. Marko mu je potom predbacio da se ponašaju neprimjereno te da se nalaze kao lopovi, skrivajući se od svih, bez obiteljskog blagoslova i jasne budućnosti.

Milan je na to samo tiho priznao da mu je žao i da ne želi takav skriveni život, no šteta je već bila učinjena.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Razočaranje je bilo itekako očito u svakoj Markovoj riječi. Istaknuo je kako je Milanu slijepo vjerovao, dok je on samo nastavio po svome, ne mareći za osjećaje drugih i obiteljska pravila.

Zbog svega toga, Marko je preuzeo kontrolu: "Sad ćeš ovako napraviti. Prekinut ćeš s njom i nećete se više viđati, jesmo se razumjeli", zaprijetio mu je jasno na kraju njihovog napetog razgovora.

Ostaje za vidjeti hoće li Milan doista poslušati ovaj strogi zahtjev ili će tajna ljubav prema Terezi ipak biti jača od obiteljskog pritiska i Markovih otvorenih prijetnji.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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