Marko otkrio Milanovu tajnu vezu s Terezom pa pobjesnio: 'Prekinut ćeš s njom i nećete se više viđati!'

Marko se suočio s Milanom i istinom koju je dugo skrivao. Zbog tajne veze s Terezom pale su teške riječi, a situacija je kulminirala otvorenim prijetnjama i strogim ultimatumom

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Marko je dugo sumnjao da se nešto događa iza njegovih leđa, ali kap koja je prelila čašu bio je jedan naizgled nevažan, no ključan detalj. Naime, pronašao je Terezin rubac u Milanovoj sobi, što je bio jasan dokaz njihove tajne romanse. Suočen s tim dokazom, Marko nije okolišao nego je odmah tražio odgovore. "Kad ste to započeli, kad je to krenulo", upitao je Milana, vidno uzrujan i razočaran narušenim povjerenjem.

Pokušaj opravdanja i eskalacija bijesa

Milan se na početku pokušao opravdati tvrdeći da je Marko sve potpuno krivo shvatio. Branio se objašnjavajući kako se doista viđaju, ali ne na onaj način na koji on to misli. Ipak, ta objašnjenja Marka nisu nimalo smirila. "Lažeš me, Milane", oštro mu je odbrusio u lice. Marko mu je potom predbacio da se ponašaju neprimjereno te da se nalaze kao lopovi, skrivajući se od svih, bez obiteljskog blagoslova i jasne budućnosti. Milan je na to samo tiho priznao da mu je žao i da ne želi takav skriveni život, no šteta je već bila učinjena.

icon-expand icon-close icon-close Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL