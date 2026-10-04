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Divlje pčele

Marko otvoreno upozorio Nikolu: 'Ako nas uništiš, ti ćeš biti kriv'

Obiteljske razmirice ne prestaju zujati u obitelji Vukas. Napetosti su dosegle novu razinu kada su se braća Nikola i Marko ponovno žestoko sukobili oko načina na koji se vode poslovi, a u središtu svađe našla se budućnost cijele obitelji

RTL
04.10.2026 14:00

Marko je bio izrazito jasan u svojim upozorenjima bratu i nije štedio riječi. Otvoreno mu je poručio da će on biti jedini krivac ako njihova obitelj bude uništena zbog njegovih nepromišljenih poslovnih poteza. "Ako nas uništiš, ti ćeš biti kriv za to, nitko drugi", oštro je naglasio Marko. Bratu je uputio i prilično ozbiljnu prijetnju: "A onda ti je bolje da odeš na drugi kraj svijeta, da te nitko ne vidi. Jesam bio jasan, jer se moram ponavljati?"

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je Marko jasno prenio očeve poruke o očuvanju obiteljskog posla, upozorivši Nikolu da dobro pripazi što radi. Smatra kako Nikola ne može voditi poslove isključivo po svom nahođenju, potpuno ignorirajući posljedice koje bi mogle zahvatiti sve njih.

Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele
Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

S druge strane, Nikola nije ostao dužan na bratove prozivke. Ironično je primijetio kako se Marko u zadnje vrijeme prečesto viđa s ocem. U žaru rasprave napomenuo je kako bi mogao i on posjetiti Antu, dajući do znanja da se ne planira tek tako povući. "Mogao bih ja malo prošetati pa pokucati na vrata. Da čujem to iz njegovih usta", uzvratio je Nikola, pokazujući da ne vjeruje slijepo bratovim prenošenjima očevih riječi i da ima svoje ideje o tome kako stvari trebaju funkcionirati.

"Žao mi je što si toliko glup da ne vidiš što bismo nas dvojica kao prava braća mogli postići", izjavio je Nikola razočarano. Njemu je neshvatljivo što njegov brat uopće ne vidi ogroman potencijal i ono što bi mogli zajedno stvoriti da su imalo složni.

Umjesto da udruže snage i stvore nešto veliko na imanju, braća gube energiju na međusobna prepucavanja.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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