Saznanje o pravoj istini oko malog Petra duboko je potreslo Marka i dalo mu sasvim drukčiji pogled na Zorinu bol i povratak u Vrilo. Iako se oboje nalaze u osjetljivoj i napetoj situaciji, Marko joj nastoji biti oslonac i potaknuti je da ne odustane od onoga što joj pripada.

U iskrenom i napetom razgovoru Zora mu predbacuje izdaju, no Marko ne odustaje od namjere da dopre do nje i otvori joj oči. Pokušavajući je potaknuti da se bori za svoje dijete, jasno joj daje do znanja gdje joj je mjesto: "Petar bi tribao odrast uz svoju mater."

Kada mu Zora uzvrati da njezina sestra Cvita voli dječaka kao prava majka, Marko joj postavlja izravno pitanje koje pogađa ravno u srž njezine patnje: "I šta ćeš sad kad se vratila? Stat sa strane ki tetka?"