Saznanje o pravoj istini oko malog Petra duboko je potreslo Marka i dalo mu sasvim drukčiji pogled na Zorinu bol i povratak u Vrilo. Iako se oboje nalaze u osjetljivoj i napetoj situaciji, Marko joj nastoji biti oslonac i potaknuti je da ne odustane od onoga što joj pripada.
"Petar bi tribao odrast uz svoju mater"
U iskrenom i napetom razgovoru Zora mu predbacuje izdaju, no Marko ne odustaje od namjere da dopre do nje i otvori joj oči. Pokušavajući je potaknuti da se bori za svoje dijete, jasno joj daje do znanja gdje joj je mjesto: "Petar bi tribao odrast uz svoju mater."
Kada mu Zora uzvrati da njezina sestra Cvita voli dječaka kao prava majka, Marko joj postavlja izravno pitanje koje pogađa ravno u srž njezine patnje: "I šta ćeš sad kad se vratila? Stat sa strane ki tetka?"
Iskreno priznanje koje dira ravno u srce
Marko joj tada bez zadrške priznaje koliko mu je stalo do nje i koliko ga pogađa sve kroz što prolazi. "A stalo mi je do tebe, Zore! Srce me zabolilo kad sam vidio koliko patiš", govori joj dirljivo.
Vidno potresena njegovim riječima i brigom, Zora ostaje zatečena takvim priznanjem, no i dalje nastoji zadržati distancu i poručiti mu da je njezina sudbina samo njezina briga.
Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.