Uoči nadolazećeg vjenčanja s Domenikom, Marka sve više pritišće strah od gubitka slobode, a svoje duboke sumnje u potpuno iskrenom razgovoru povjerio je Milanu Čavki

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Tijekom razgovora s Milanom Čavkom o poslovnim planovima, Marko više nije mogao skrivati nemir te mu je otvoreno priznao koliko ga plaši nadolazeće vjenčanje. Njegova iznenadna nesigurnost potpuno je zatekla Milana, koji u prvi tren nije mogao vjerovati da se njegov prijatelj dvoumi oko tako važne životne odluke. Kada ga je upitao u čemu je zapravo problem, Marko mu je bez okolišanja priznao kako se ne osjeća spremnim za taj korak. "A šta da ti rećem... Da mi se ne ženi? Ne zezam te, Milane. Nisam spreman", odgovorio mu je Marko ozbiljnim i zabrinutim tonom.

icon-expand icon-close icon-close Marko i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah od bračnog kaveza

Ono što Marka najviše koči jest strah od gubitka dosadašnje neovisnosti na koju je navikao. Njegov pogled na bračni život trenutačno je daleko od bezbrižne romantične idile, što je slikovito opisao priznavši da se osjeća stjeranim u kut. "Dosad sam bio sam i slobodan, a sad osjetim kako mi pletu kavez", priznao je Marko, pokušavajući prijatelju dočarati osjećaj zarobljenosti koji ga sve snažnije pritišće. Milan ga je na to pokušao spustiti na zemlju, podsjećajući ga da je takva promjena sasvim prirodan dio života te ga upitao što je uopće očekivao od braka, na što je Marko samo nemoćno slegnuo ramenima.

icon-expand Domenika i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Milanove riječi utjehe

Vidjevši koliko je Marko zabrinut i izgubljen u vlastitim mislima, Milan ga je odlučio ohrabriti i pokazati mu ljepšu stranu zajedničkog života s Domenikom, podsjećajući ga koliko je ona zaljubljena u njega. "Bit će ti lijepo u tom kavezu. Mala je luda za tobom", poručio mu je Milan, nastojeći mu razbiti crne misli. Oslikao mu je i toplu sliku njihove budućnosti, uvjeravajući ga da ulaskom u brak neće izgubiti sebe ni njihov zajednički posao, već će dobiti sve ono što vrijedi imati. "Dat će ti sve šta hoćeš. Imat ćete lipo dice kolko vas je volja. Lipo se sad saberi, oženit ćeš se, lipo ćete imat familiju, mi ćemo nastavit s ovim našim poslom i sve će bit kao i prije", zaključio je Milan.