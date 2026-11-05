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Divlje pčele

Marko pronašao Zoru u noćnom klubu, ona pobjegla u suzama

Marko Vukas došao je u Bellavistu i ostao šokiran kada je shvatio tko pjeva na pozornici. Nije ni očekivao da će tamo vidjeti Zoru, koja sada nastupa pod umjetničkim imenom Lola

RTL.hr
05.11.2026 21:30

Suze u garderobi

Nakon što je svoje otpjevala, Zora nije na prvu skužila Marka koji je sjedio u prvom redu. Nastup je odradila profesionalno, ne sluteći tko je pozorno promatra iz publike.

Međutim, situacija se zakomplicirala kada je Lili pozvala Lolu, odnosno Zoru, da dođe do Marka jer je on to izričito zahtijevao. Lili nije ni slutila tko je zapravo taj gost, sve dok Zora u šoku nije pobjegla iz prostorije plačući.

Nenin nagovor

Na kraju ju je ipak Neno nagovorio da dođe do Marka. Jasno joj je dao do znanja da se ne može tako neprofesionalno ponašati prema gostima kluba, nakon čega je Zora teška srca pristala suočiti se s muškarcem iz svoje prošlosti.

Zora Runje, Divlje pčele
Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Ponuda za spas

Marko ju je odmah zasuo pitanjima, pitajući je treba li joj novca i zašto mora biti tu. Zanimalo ga je jesu li je nagovorili na taj posao, uvjeravajući je da ima puno boljih mjesta za nju od zadimljenog noćnog kluba.

"Zora, ne moraš ovako govoriti", rekao je Marko.

"Večeras je tu samo Lola, ako tražiš Zoru možeš odmah otići", prebacila mu je Zora.

Ponudio joj je da pođe s njim, obećavši da će joj pomoći i da nikome neće reći gdje ju je pronašao. Iako se Zora uporno nije dala nagovoriti na odlazak s njim, na kraju mu je ipak popustila i rekla da će doći sutra u deset ujutro.

Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele
Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

"Šta ne bi došla doma, šta ćeš s ovim ljudima? Lijepo pjevaš i još pogotovo uz ovu muziku, mogla bi pjevat na ljepšim mjestima", rekao joj je Marko.

Na kraju je ostavio i bakšu koju je pokupila Lili iako joj je Marko jasno zaprijetio da ukoliko uzme za sebe i dinara te ako čuje da joj se išta dogodilo - vratit će se i neće biti sam.

Ono što Zora u tom trenutku ni ne sluti jesu mračne vijesti koje joj Marko donosi. Tek treba saznati da je Katarina pobjegla iz zatvora, što će u potpunosti preokrenuti njezin svijet.

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Divlje pčele

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