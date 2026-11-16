Katarinin povratak u selo izaziva oštre tenzije, ali i neočekivane promjene u odnosima. Marko je odlučio stati u njezinu obranu pred Milanom, kojemu njegov zaštitnički stav prema ženi koju obitelj smatra ubojicom nimalo nije jasan.

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Markovo upozorenje

Marko je dočekao Milana s jasnom porukom, oštro mu dajući do znanja da ne želi daljnje sukobe s Katarinom. U žustroj raspravi poručio mu je da je ostavi na miru, unatoč svemu što se dogodilo u prošlosti i gnjevu koji obitelj osjeća. "Nećeš Katarinu više dirati, jesi me razumio?", zaprijetio mu je Marko, jasno dajući do znanja da sukob mora završiti i da on osobno ne da na nju.

Milanova zbunjenost

Unatoč neočekivanom upozorenju, Milan nije skrivao svoje zaprepaštenje. Ostao je zatečen Markovim zaštitničkim stavom i njegovom nepopustljivošću, pitajući se naglas što se s njim točno događa i kako može tako reagirati.

icon-expand icon-close icon-close Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

"Čekaj, Marko, jesi li ti zaboravio skroz da ti je ubila rođenog brata?", upitao ga je Milan u nevjerici, potpuno zbunjen činjenicom da netko iz njihove obitelji staje u obranu osobe koja im je nanijela toliku bol.

Odustajanje od osvete