Markovo upozorenje
Marko je dočekao Milana s jasnom porukom, oštro mu dajući do znanja da ne želi daljnje sukobe s Katarinom. U žustroj raspravi poručio mu je da je ostavi na miru, unatoč svemu što se dogodilo u prošlosti i gnjevu koji obitelj osjeća.
"Nećeš Katarinu više dirati, jesi me razumio?", zaprijetio mu je Marko, jasno dajući do znanja da sukob mora završiti i da on osobno ne da na nju.
Milanova zbunjenost
Unatoč neočekivanom upozorenju, Milan nije skrivao svoje zaprepaštenje. Ostao je zatečen Markovim zaštitničkim stavom i njegovom nepopustljivošću, pitajući se naglas što se s njim točno događa i kako može tako reagirati.
"Čekaj, Marko, jesi li ti zaboravio skroz da ti je ubila rođenog brata?", upitao ga je Milan u nevjerici, potpuno zbunjen činjenicom da netko iz njihove obitelji staje u obranu osobe koja im je nanijela toliku bol.
Odustajanje od osvete
Ovaj otvoreni verbalni okršaj samo je dodatno produbio jaz u obitelji, ali Marko nije ustuknuo pred Milanovim prozivkama. Odlučno je stao iza svojih riječi, istaknuvši da dodatno nasilje i prijetnje jednostavno nemaju smisla u ovim najtežim trenucima.
"Nisam ja ništa zaboravio. Ali nikakva osveta njega neće vratiti", hrabro mu je odbrusio Marko, pokušavajući urazumiti Milana i stati na kraj mržnji.
Radi li to Marko zbog Zore? Hoće li se i on okrenuti protiv obitelji te stati na Katarininu stranu?
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.