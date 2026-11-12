Marko stigao u Zagreb odlučan u namjeri da vrati Zoru u Vrilo

Zora je bila vidno iznenađena Markovim ponovnim dolaskom te nije skrivala svoje čuđenje. "Kako to da si opet došao u Zagreb? Što ti triba, Marko?", upitala ga je izravno.

Marko joj je bez okolišanja dao do znanja koji je njegov glavni cilj. "Zore, došao sam te odvesti odavde. Došao sam te odvesti kući", jasno joj je odgovorio, pokušavajući je uvjeriti da napusti svoj trenutni život.

Odbijanje pomoći

Marko joj je priznao kako nije prestao razmišljati o njoj otkako je otišao. "Kako sam se vratio u Vrilo, stalno si mi se motala po glavi", rekao joj je. Zora je pak bila sumnjičava prema njegovim namjerama. "Ma šta? Došao si me spasiti?", upitala ga je pomalo ironično, dodajući: "Ovdje je sve puno muških koji me pokušavaju spasiti."