Marko stigao u Zagreb odlučan u namjeri da vrati Zoru u Vrilo

Neočekivani posjet
Zora je bila vidno iznenađena Markovim ponovnim dolaskom te nije skrivala svoje čuđenje. "Kako to da si opet došao u Zagreb? Što ti triba, Marko?", upitala ga je izravno.
Marko joj je bez okolišanja dao do znanja koji je njegov glavni cilj. "Zore, došao sam te odvesti odavde. Došao sam te odvesti kući", jasno joj je odgovorio, pokušavajući je uvjeriti da napusti svoj trenutni život.
Odbijanje pomoći
Marko joj je priznao kako nije prestao razmišljati o njoj otkako je otišao. "Kako sam se vratio u Vrilo, stalno si mi se motala po glavi", rekao joj je. Zora je pak bila sumnjičava prema njegovim namjerama. "Ma šta? Došao si me spasiti?", upitala ga je pomalo ironično, dodajući: "Ovdje je sve puno muških koji me pokušavaju spasiti."
Nakon što je Marko ponovio da ju je odlučio odvesti u Vrilo, Zora se oštro usprotivila njegovoj ideji da preuzme kontrolu nad situacijom. "A ja nemam noge? Ne morem sama da sidnem u vlak i otiđem? Ajde kući Marko, pusti me na miru", odbrusila mu je.
Sukob oko masnice
Napetost je dodatno eskalirala kada je Marko primijetio tragove nasilja na njoj. "Tko te to bubnuo? Tko ti je to napravio?", upitao ju je vidno uznemiren. Zora ga je pokušala udaljiti od sebe braneći se riječima: "Nije ništa, pusti me na miru. Ne miješaj mi se u život."
Marko ipak nije planirao odustati te joj je dao do znanja da će otkriti istinu. "Kad ti mi ne kažeš, ja ću sam saznati", zaprijetio je. Poručio joj je da to jednostavno nije mjesto za nju. "Znaš ti dobro di pripadaš. Pustit ću te sad, ali neću odustati", čvrsto je zaključio.
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