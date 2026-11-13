Marko u Zagrebu otišao po Zoru dok sumnjičava Domenika čeka kod kuće

Marko pronalazi Zoru u zagrebačkom noćnom klubu gdje se suočava s mladićem koji ju iskorištava. Odlučan je u namjeri da je zaštiti i vrati kući, a ujedno joj donosi i radosnu vijest iz novina o Katarininom puštanju na slobodu. Iako Zora u početku odbija njegovu pomoć i traži da je ostavi na miru, Marko ne planira tako lako odustati od svoje misije.

Za to vrijeme, u Vrilu ga čeka zaručnica Domenika koja nema pojma o stvarnim razlozima njegovog puta, ali osjeća da nešto opasno ne štima. Njegova emocionalna hladnoća, čak i u trenucima kada planiraju zajedničku budućnost, te iznenadna putovanja potiču njezine snažne sumnje da Marko ima ljubavnicu.

Domenika se ionako iznimno teško privikava na seoski život nakon preseljenja, a njegov manjak posvećenosti jasan joj je znak za uzbunu. Zbog njegovog ponašanja polako počinje shvaćati da zapravo nikada nije imala njegovu potpunu odanost.

Marko je očito podvojenih osjećaja jer, iako planira vjenčanje s Domenikom, njegovo srce nikada nije preboljelo Zoru. Uz sve to, njegovo tajnovito ponašanje skriva i ilegalne poljoprivredne poslove u koje je upleten, što dodatno komplicira njegov ionako zapetljan dvostruki život.

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