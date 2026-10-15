Marko ucjenjuje Sinišu Špiljka dok Nikola traži pravdu za oca

Napetost među braćom Vukas dosegnula je novu razinu. U središtu sukoba našao se sada i podsekretar u Saveznom sekretarijatu za pravosuđe Siniša Špiljak, kojeg braća posjećuju s potpuno suprotnim zahtjevima

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Marko pritišće Špiljka

Marko Vukas odlučio je uzeti stvari u svoje ruke kako bi oslobodio oca Antu teških optužbi. Posjetio je Sinišu Špiljka u njegovom uredu i jasno mu dao do znanja da otac više ne može čekati. Iako se Špiljak isprva nećkao tvrdeći da mora biti oprezan i da ne može samo odmahnuti rukom jer partija sve gleda, Marko je bio spreman na sve. Izvadio je dokaze u kuvertama, račune, uključujući slike i adrese stana iznajmljenog zadrugarstvu. Suočen s kompromitirajućim materijalima za koje ne bi volio da izađu u javnost, Špiljak je na kraju popustio. Zarekao se da će pomoći Anti i maknuti trenutačnog istražitelja sa slučaja.

Dolazak brata i tajno prisluškivanje

Taman kada je dogovor postignut, dojavljeno im je da se na porti pojavio Nikola Vukas. Saznavši tko dolazi u posjet, Marko je brzo preuzeo potpunu kontrolu nad situacijom. Naredio je Špiljku da točno slijedi njegove upute i govori onako kako mu je on naložio.

icon-expand icon-close icon-close Nikola Vukas i Siniša Špiljak, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok se Marko skrivao iza vrata iz druge sobe i pažljivo prisluškivao, Nikola je iznio potpuno drugačiji stav pred Špiljkom. Otvoreno je rekao kako smatra da Ante treba odgovarati pred institucijama. "Moj ćaća je napravio mnogo grdih stvari i izgleda da je došao red da i on odgovara pred zakonom", poručio je mirno Nikola tijekom razgovora.

Razdor među braćom

Špiljak je po Markovim uputama odglumio da se drži zakona i poručio Nikoli da spašavanje čovjeka od takvih optužbi nije lako te da ne želi riskirati karijeru. Nikola se složio s takvim raspletom i zahvalio se, potpuno nesvjestan da Marko bilježi svaku njegovu riječ. Marko je kasnije prepričao cijeli događaj, naglasivši kako Nikola zapravo radi protiv vlastite obitelji i da bi oca najradije sam strpao u zatvor.

icon-expand Siniša Špiljak, Divlje pčele FOTO: RTL