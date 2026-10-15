Marko ucjenjuje Sinišu Špiljka dok Nikola traži pravdu za oca

Marko pritišće Špiljka
Marko Vukas odlučio je uzeti stvari u svoje ruke kako bi oslobodio oca Antu teških optužbi. Posjetio je Sinišu Špiljka u njegovom uredu i jasno mu dao do znanja da otac više ne može čekati. Iako se Špiljak isprva nećkao tvrdeći da mora biti oprezan i da ne može samo odmahnuti rukom jer partija sve gleda, Marko je bio spreman na sve.
Izvadio je dokaze u kuvertama, račune, uključujući slike i adrese stana iznajmljenog zadrugarstvu. Suočen s kompromitirajućim materijalima za koje ne bi volio da izađu u javnost, Špiljak je na kraju popustio. Zarekao se da će pomoći Anti i maknuti trenutačnog istražitelja sa slučaja.
Dolazak brata i tajno prisluškivanje
Taman kada je dogovor postignut, dojavljeno im je da se na porti pojavio Nikola Vukas. Saznavši tko dolazi u posjet, Marko je brzo preuzeo potpunu kontrolu nad situacijom. Naredio je Špiljku da točno slijedi njegove upute i govori onako kako mu je on naložio.
Dok se Marko skrivao iza vrata iz druge sobe i pažljivo prisluškivao, Nikola je iznio potpuno drugačiji stav pred Špiljkom. Otvoreno je rekao kako smatra da Ante treba odgovarati pred institucijama. "Moj ćaća je napravio mnogo grdih stvari i izgleda da je došao red da i on odgovara pred zakonom", poručio je mirno Nikola tijekom razgovora.
Razdor među braćom
Špiljak je po Markovim uputama odglumio da se drži zakona i poručio Nikoli da spašavanje čovjeka od takvih optužbi nije lako te da ne želi riskirati karijeru. Nikola se složio s takvim raspletom i zahvalio se, potpuno nesvjestan da Marko bilježi svaku njegovu riječ. Marko je kasnije prepričao cijeli događaj, naglasivši kako Nikola zapravo radi protiv vlastite obitelji i da bi oca najradije sam strpao u zatvor.
Otac Ante tako se našao u nezahvalnoj situaciji gdje se jedan sin bori za njegov spas ucjenama, dok drugi mirno prihvaća njegovu sudbinu iza rešetaka.
Pitanje je kako će se ova teška obiteljska bitka dalje razvijati. Dokazi su još uvijek u Markovim rukama, a političke i rodbinske igre tek su počele.
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