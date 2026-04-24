Divlje pčele

Marko upravo otkrio svoje prave namjere prema Teodori? Jedan detalj sve mijenja

Dok se Teodora suočava s raspadom braka s Markovim rođakom, neočekivana gesta dobrote unijela je novo svjetlo u njihov odnos, ali i postavila brojna pitanja o prirodi njihovih osjećaja

RTL.hr
24.04.2026 20:35

Činilo se kao slučajan susret, no ubrzo je postalo jasno da je Marko tražio priliku za razgovor s Teodorom u seriji 'Divlje pčele'. Kada ga je upitala zašto je prati, podsjećajući ga da je još uvijek udana žena, njegov odgovor otkrio je da je i više nego upućen u njezinu situaciju. "A znan da se rastaje od njega", rekao je, dajući do znanja da pomno prati događaje u njezinom životu.

Susret koji mijenja sve

Teodorina zbunjenost bila je očita. "I meni ništa nije jasno više što ti hoćeš od mene", priznala je, nesvjesna da će Markov sljedeći potez reći više od bilo kakvih riječi. U napetoj atmosferi, okruženoj neizvjesnošću njezine budućnosti, pružio joj je mali zamotuljak uz jednostavne riječi: "Ima nešto za tebe."

Marko i Teodora, Divlje pčele
Marko i Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Više od samog poklona

U zamotuljku se nalazila njezina ogrlica, komad nakita koji je očito imao sentimentalnu vrijednost, ali kojeg se morala odreći u teškim trenucima. Njezina prva reakcija bila je šok i nevjerica. "Čekaj, otkud tebi ovo?" upitala je drhtavim glasom.

Marko je tada otkrio pozadinu svoje geste. "Eto, otkupio sam ga", kazao je, pojašnjavajući da je iskoristio vlastiti novac kako bi joj vratio ono što joj pripada. Njegov čin nadilazio je običnu pomoć. Nije joj samo vratio ogrlicu, već joj je dao do znanja da može zadržati i novac i nakit, nudeći joj financijsku i emocionalnu podršku bez ikakvih uvjeta. "Bolje je nego da sam sve to skupa zabio", dodao je s dozom humora, umanjujući veličinu svog djela.

Marko, Teodora, Divlje pčele FOTO: RTL

Preplavljena emocijama, Teodora je jedva pronalazila riječi. "Marko, ovo nije u redu", uspjela je izgovoriti, svjesna da ovakav potez nosi težinu koja prelazi granice prijateljstva ili rodbinske pomoći. Njegova nesebičnost ostavila ju je bez teksta, a jedino što je na kraju mogla izustiti bilo je tiho i iskreno: "Hvala."

Ova plemenita gesta nije riješila Teodorine probleme, ali je otkrila postojanje neočekivanog saveznika u Marku. Vraćena ogrlica sada stoji kao simbol njegove naklonosti i tihog obećanja podrške, otvarajući novo, neizvjesno poglavlje u njihovim životima, u kojem bi se rodbinske veze mogle pretvoriti u nešto puno dublje.

Nova epizoda 'Divljih pčela' na rasporedu je večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah i na platformi Voyo.

