Marko usred noći nasrnuo na Nikolu: 'Samo preko mene mrtvog'

Sve je počelo kada su Marko i Milan usred noći naglo upali u sobu tražeći Nikolu. Cvita, koja je taman uspjela smiriti bebu, prva je reagirala na iznenadnu buku. "Tko je sad? Taman sam ga uspavala, šta hoće", pitala se u nevjerici.

Nikola je odmah pokušao smiriti situaciju, upozoravajući braću na prisutnost djeteta. "Ne moram ništa osim ići spavati, pričat ćemo sutra. Dijete mi spava", odbrusio je Marku i Milanu iako su inzistirali na hitnom razgovoru. Milan ga je pritom oštro upozorio da "sluša brata i siđe dolje" kako ne bi rješavali nagomilane probleme u spavaćoj sobi.

No, Marko nije odustajao, optužujući Nikolu za izdaju obitelji zbog njegovih planova o suradnji. Teške riječi su pljuštale, a rasprava je ubrzo eskalirala pred svima. "Izdaješ nas zadrugarima, izdajico! To će se dogoditi samo preko mene mrtvog", govorio je Marko dok se i fizički obračunao s Nikolom.