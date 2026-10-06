Marko usred noći nasrnuo na Nikolu: 'Samo preko mene mrtvog'

Upad u sobu
Sve je počelo kada su Marko i Milan usred noći naglo upali u sobu tražeći Nikolu. Cvita, koja je taman uspjela smiriti bebu, prva je reagirala na iznenadnu buku. "Tko je sad? Taman sam ga uspavala, šta hoće", pitala se u nevjerici.
Nikola je odmah pokušao smiriti situaciju, upozoravajući braću na prisutnost djeteta. "Ne moram ništa osim ići spavati, pričat ćemo sutra. Dijete mi spava", odbrusio je Marku i Milanu iako su inzistirali na hitnom razgovoru. Milan ga je pritom oštro upozorio da "sluša brata i siđe dolje" kako ne bi rješavali nagomilane probleme u spavaćoj sobi.
No, Marko nije odustajao, optužujući Nikolu za izdaju obitelji zbog njegovih planova o suradnji. Teške riječi su pljuštale, a rasprava je ubrzo eskalirala pred svima. "Izdaješ nas zadrugarima, izdajico! To će se dogoditi samo preko mene mrtvog", govorio je Marko dok se i fizički obračunao s Nikolom.
Uznemireni ukućani bespomoćno su promatrali kako obiteljske razmirice potpuno izmiču kontroli. Vidno uzrujan i odlučan da zaštiti svoju obitelj, Nikola je morao povući jasnu granicu.
Zatražio je od braće da smjesta napuste prostoriju i prekinu scenu. "Radit ću šta me volja. Sad izlazi van, ajmo", odrješito je naredio Nikola.
Jasno je da su neslaganja oko upravljanja obiteljskom imovinom i nedostatak povjerenja stvorili dubok jaz među braćom, no što će na uključenje zadruzi tek reći Ante Vukas? Hoće li potegnuti nove konce te svrgnuti Nikolu s "prijestolja" prije nego bude prekasno?
Pitanje ulaska u zadrugu i dalje visi u zraku, a obiteljski mir čini se daljim nego ikad.
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