Marko Vukas iznio dosad neviđene informacije o Katarininom braku

Državni tužitelj pokušao je dokazati kako je brak između Petra i Katarine bio samo poslovni sporazum temeljen na zemlji koju je Katarina trebala donijeti u miraz. Prema toj teoriji, Petar, kao mladić iz ugledne obitelji, nije imao razloga oženiti se Katarinom osim ako nije bio prisiljen ili motiviran isključivo materijalnom dobiti. Međutim, Markov odgovor iznenadio je sve prisutne.
Brak nije bio samo dogovor
Na pitanje je li zemlja bila presudan faktor, Marko je odlučno ustvrdio da to nije bila cijela istina. "Kate mu se sviđala, bila mu je lijepa žena", izjavio je u sudnici, dodajući kako je Petar bio čovjek čvrstog stava koji nikada ne bi išao protiv sebe. Prema njegovim riječima, Petar nije bio prisiljen na brak, već je uistinu gajio osjećaje prema Katarini. "Bio mi je brat. Govorili smo o svemu", povjerio se Marko sudu, otkrivajući intimne detalje njihovih razgovora. "Čim su se vjenčali, govorio mi je stalno kako jedva čeka da dođu doma."
Optužbe za laži i pohlepu
Iako je obranio bratove osjećaje, Marko Vukas nije pokazao ni trunke milosti prema optuženoj. Kada ga je tužitelj suočio s Katarininom tvrdnjom da joj je Petar prijetio smrću i pokušao je zadaviti zbog zemlje, Marko je to kategorički odbacio. "Naravno da nije. Petar nije imao razloga za to. Zemlja bi prije ili kasnije bila njegova", rekao je, dodajući kako je Katarina sklona lažima. "Laže čim zine", oštar je bio Vukas.
Izložio je i vlastitu teoriju o motivima zločina. "Mislim da se predomislila oko sporazuma i odlučila ga ubiti", izjavio je, sugerirajući kako je Katarina imala jasan cilj: "Riješila bi ga se. Zemlju bi zadržala za sebe."
Katarina je nasilna, tvrdi Marko
Kao krunski dokaz Katarinine navodno nasilne naravi, Marko je iznio i osobno iskustvo, šokiravši sudnicu tvrdnjom da je i sam bio njezina žrtva. "Znam da je nasilna. Meni je razbila bocu u glavu", izjavio je, pokušavajući srušiti sliku o Katarini kao ženi koja se samo branila od supruga zlostavljača.
Njegovo svjedočenje stvorilo je složenu sliku slučaja. S jedne strane, prikazao je svog brata kao čovjeka vođenog emocijama, dok je s druge strane Katarinu opisao kao hladnokrvnu, nasilnu i proračunatu osobu. Hoće li sud povjerovati u priču o Petrovoj ljubavi ili u Katarininu verziju o samoobrani, ostaje ključno pitanje o kojem ovisi njezina sudbina.