Marko Vukas iznio dosad neviđene informacije o Katarininom braku

Suđenje Katarini Runje za ubojstvo supruga Petra Vukasa, dobilo je novi, dramatičan zaokret svjedočenjem Marka Vukasa, brata ubijenoga. Njegov iskaz u sudnici bacio je potpuno novo svjetlo na odnos optužene i žrtve, dovodeći u pitanje dosadašnje teorije o braku sklopljenom isključivo iz koristi

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Državni tužitelj pokušao je dokazati kako je brak između Petra i Katarine bio samo poslovni sporazum temeljen na zemlji koju je Katarina trebala donijeti u miraz. Prema toj teoriji, Petar, kao mladić iz ugledne obitelji, nije imao razloga oženiti se Katarinom osim ako nije bio prisiljen ili motiviran isključivo materijalnom dobiti. Međutim, Markov odgovor iznenadio je sve prisutne.

Brak nije bio samo dogovor

Na pitanje je li zemlja bila presudan faktor, Marko je odlučno ustvrdio da to nije bila cijela istina. "Kate mu se sviđala, bila mu je lijepa žena", izjavio je u sudnici, dodajući kako je Petar bio čovjek čvrstog stava koji nikada ne bi išao protiv sebe. Prema njegovim riječima, Petar nije bio prisiljen na brak, već je uistinu gajio osjećaje prema Katarini. "Bio mi je brat. Govorili smo o svemu", povjerio se Marko sudu, otkrivajući intimne detalje njihovih razgovora. "Čim su se vjenčali, govorio mi je stalno kako jedva čeka da dođu doma."

icon-expand Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

icon-expand Petar i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Optužbe za laži i pohlepu

Iako je obranio bratove osjećaje, Marko Vukas nije pokazao ni trunke milosti prema optuženoj. Kada ga je tužitelj suočio s Katarininom tvrdnjom da joj je Petar prijetio smrću i pokušao je zadaviti zbog zemlje, Marko je to kategorički odbacio. "Naravno da nije. Petar nije imao razloga za to. Zemlja bi prije ili kasnije bila njegova", rekao je, dodajući kako je Katarina sklona lažima. "Laže čim zine", oštar je bio Vukas. Izložio je i vlastitu teoriju o motivima zločina. "Mislim da se predomislila oko sporazuma i odlučila ga ubiti", izjavio je, sugerirajući kako je Katarina imala jasan cilj: "Riješila bi ga se. Zemlju bi zadržala za sebe."

icon-expand Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Katarina je nasilna, tvrdi Marko