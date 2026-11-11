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Divlje pčele

Marko Vukas u ljubavnom trokutu? Ispred njega zaručnica Domenika, a u mislima Zora Runje

Marko i Domenika našli su se u intimnom trenutku, no njegov um i dalje luta prema Zori, što bi moglo ozbiljno ugroziti njihovo nadolazeće vjenčanje

RTL.hr
11.11.2026 21:15

Odgurnuo je u ključnom trenutku

Marko Vukas uskoro bi trebao stati pred oltar s Domenikom, no stvari između njih ne idu po planu. Tijekom pokušaja intimnog odnosa, Marku iz glave nikako nije izlazila Zora. Njegova rastresenost i osjećaji prema staroj ljubavi kulminirali su kada je odgurnuo svoju zaručnicu.

Domenika je odmah osjetila da nešto nije u redu. U tom je trenutku jasno osjetila da on "ima nekog drugog na pameti", a njezine sumnje dodatno su pojačane njegovim hladnim i distanciranim ponašanjem, ostavivši je u suzama.

Stari osjećaji ne blijede

Ovaj događaj ostavio je mnoga pitanja otvorenima. Gledatelji se s pravom pitaju jesu li se stari osjećaji doista ugasili ili je nedavni susret sa Zorom u zagrebačkoj Bellavisti tek početak novog zapleta za koji nitko nije bio spreman.

Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele
Marko Vukas i Zora Runje, Divlje pčele FOTO: RTL

Marko je očito i dalje zaljubljen u nju, a čini se da ni njoj iz glave ne izlazi Marko i njegova ponuda da s njim krene u Vrilo. Njegova rastresenost pokazuje da on zapravo nije spreman za brak pa ostaje nejasno kako će se ova situacija rasplesti.

Hoće li biti vjenčanja?

Domenika bi se sada mogla naći u velikim problemima na ljubavnom planu kada cijela istina izađe na vidjelo. Iako su obitelji već planirale vjenčanje, njezina sreća sada ozbiljno visi o niti.

Domenika i Marko, Divlje pčele
Domenika i Marko, Divlje pčele FOTO: RTL

Sada kada je Marko prešao granicu i odgurnuo je, reakcije svih upletenih mogle bi biti nepredvidive. Mnogi se s pravom pitaju: "Je li to kraj idiličnog odnosa i hoće li se Zora vratiti u Vrilo, a Domenika ipak vjenčati s Markom?"

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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