Marko Vukas u ljubavnom trokutu? Ispred njega zaručnica Domenika, a u mislima Zora Runje

Odgurnuo je u ključnom trenutku
Marko Vukas uskoro bi trebao stati pred oltar s Domenikom, no stvari između njih ne idu po planu. Tijekom pokušaja intimnog odnosa, Marku iz glave nikako nije izlazila Zora. Njegova rastresenost i osjećaji prema staroj ljubavi kulminirali su kada je odgurnuo svoju zaručnicu.
Domenika je odmah osjetila da nešto nije u redu. U tom je trenutku jasno osjetila da on "ima nekog drugog na pameti", a njezine sumnje dodatno su pojačane njegovim hladnim i distanciranim ponašanjem, ostavivši je u suzama.
Stari osjećaji ne blijede
Ovaj događaj ostavio je mnoga pitanja otvorenima. Gledatelji se s pravom pitaju jesu li se stari osjećaji doista ugasili ili je nedavni susret sa Zorom u zagrebačkoj Bellavisti tek početak novog zapleta za koji nitko nije bio spreman.
Marko je očito i dalje zaljubljen u nju, a čini se da ni njoj iz glave ne izlazi Marko i njegova ponuda da s njim krene u Vrilo. Njegova rastresenost pokazuje da on zapravo nije spreman za brak pa ostaje nejasno kako će se ova situacija rasplesti.
Hoće li biti vjenčanja?
Domenika bi se sada mogla naći u velikim problemima na ljubavnom planu kada cijela istina izađe na vidjelo. Iako su obitelji već planirale vjenčanje, njezina sreća sada ozbiljno visi o niti.
Sada kada je Marko prešao granicu i odgurnuo je, reakcije svih upletenih mogle bi biti nepredvidive. Mnogi se s pravom pitaju: "Je li to kraj idiličnog odnosa i hoće li se Zora vratiti u Vrilo, a Domenika ipak vjenčati s Markom?"
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