Marko zamolio Milana da mu bude vjenčani kum, Tereza se sakrila od brata i šogorice

Milan je odlučio iznenaditi Terezu poklonom koji ju je potpuno oduševio. Obećala je kako će novi nakit svakako nositi kada bude išla u Split, no njezina nevina opaska brzo je promijenila raspoloženje u prostoriji i probudila stare sumnje.

Milan nije mogao sakriti ljubomoru, prisjetivši se da je Domenika obećala Terezu upoznati sa svojim bogatim prijateljem bankarom. Tereza ga je pokušala smiriti, objašnjavajući mu da nema nikakvog razloga za brigu. "Lipo će me upoznati s njim i onda će me pustiti na miru", pravdala se, no razgovor je naglo prekinut kada su se na vratima neočekivano pojavili Marko i Domenika.

U pravoj panici, Tereza se brzo sakrila iza ormara kako bi izbjegla neugodna pitanja i znatiželjne poglede. Milan je, pokušavajući zadržati smirenost, dočekao goste s pomalo nespretnim riječima priznajući da ih nije očekivao, ali ih je brzo ponudio da uđu.

Pravi razlog njihovog posjeta ubrzo je izašao na vidjelo. Marko je, bez puno okolišanja, upitao Milana hoće li mu biti vjenčani kum, što je ovaj s vidljivim olakšanjem i veseljem prihvatio.