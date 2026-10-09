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Divlje pčele

Marko zamolio Milana da mu bude vjenčani kum, Tereza se sakrila od brata i šogorice

Milan i Tereza napokon su uhvatili nekoliko trenutaka samo za sebe, uživajući u pažnji i darovima. No, mir nije dugo potrajao jer je iznenadni posjet doveo do skrivanja, ljubomore i ponude koja se ne odbija

RTL
09.10.2026 12:00

Ljubomora i iznenadni gosti

Milan je odlučio iznenaditi Terezu poklonom koji ju je potpuno oduševio. Obećala je kako će novi nakit svakako nositi kada bude išla u Split, no njezina nevina opaska brzo je promijenila raspoloženje u prostoriji i probudila stare sumnje.

Milan nije mogao sakriti ljubomoru, prisjetivši se da je Domenika obećala Terezu upoznati sa svojim bogatim prijateljem bankarom. Tereza ga je pokušala smiriti, objašnjavajući mu da nema nikakvog razloga za brigu. "Lipo će me upoznati s njim i onda će me pustiti na miru", pravdala se, no razgovor je naglo prekinut kada su se na vratima neočekivano pojavili Marko i Domenika.

U pravoj panici, Tereza se brzo sakrila iza ormara kako bi izbjegla neugodna pitanja i znatiželjne poglede. Milan je, pokušavajući zadržati smirenost, dočekao goste s pomalo nespretnim riječima priznajući da ih nije očekivao, ali ih je brzo ponudio da uđu.

Pravi razlog njihovog posjeta ubrzo je izašao na vidjelo. Marko je, bez puno okolišanja, upitao Milana hoće li mu biti vjenčani kum, što je ovaj s vidljivim olakšanjem i veseljem prihvatio.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako se činilo da je situacija spašena i da je tajna sigurna, Marko je oštrim okom spazio Terezin rubac koji je ostao na vidljivom mjestu. Zadržao je taj detalj za sebe, ne rekavši ni riječ, ostavljajući pitanje hoće li to kasnije iskoristiti. Čim su gosti otišli, Tereza je napokon odahnula i izašla iz skrovišta. "Znaš kako mi srce lupa, mislila sam da će me čuti. Ovo je bilo za dlaku", priznala je uplašeno Milanu.

Hoće li prešućeni rubac stvoriti nove obiteljske probleme ili će Marko zadržati tajnu isključivo za sebe, tek ćemo saznati.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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