Marko želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom, no iza svega se krije tajni Antin plan

Marko je odlučio preuzeti inicijativu i prići Nikoli s pomirljivim tonom, pokušavajući zakopati ratnu sjekiru. "Možda je svatko otišao na svoju stranu, ali i dalje si mi brat i brineš se za Terezu i za mater", govori mu Marko te dodaje kako mu nikako nije u interesu da on padne. Kako bi ga dodatno uvjerio, poziva se na očevu staru uzrečicu da je u slozi snaga.

Nikola prihvaća ovu neočekivanu gestu, ali mu je cijela situacija itekako sumnjiva. Duboko u sebi predosjeća da iza ovog iznenadnog očevog naloga za pomirenjem zapravo stoji Ante, kao i nova politička zavrzlama sa Sinišom Špiljkom, koji je nedavno postao podsekretar u pravosuđu. Unatoč jasnim sumnjama, Nikola pruža ruku pomirenja isključivo kako bi zadržao toliko željeni mir u vlastitom domu.