Marko želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom, no iza svega se krije tajni Antin plan

Sumnjivo pomirenje
Marko je odlučio preuzeti inicijativu i prići Nikoli s pomirljivim tonom, pokušavajući zakopati ratnu sjekiru. "Možda je svatko otišao na svoju stranu, ali i dalje si mi brat i brineš se za Terezu i za mater", govori mu Marko te dodaje kako mu nikako nije u interesu da on padne. Kako bi ga dodatno uvjerio, poziva se na očevu staru uzrečicu da je u slozi snaga.
Nikola prihvaća ovu neočekivanu gestu, ali mu je cijela situacija itekako sumnjiva. Duboko u sebi predosjeća da iza ovog iznenadnog očevog naloga za pomirenjem zapravo stoji Ante, kao i nova politička zavrzlama sa Sinišom Špiljkom, koji je nedavno postao podsekretar u pravosuđu. Unatoč jasnim sumnjama, Nikola pruža ruku pomirenja isključivo kako bi zadržao toliko željeni mir u vlastitom domu.
Skrivanje prave istine
Prava se drama, međutim, odvija daleko od Nikolinih očiju. Mirjana je upravo od Marka saznala veliku vijest o tome da se Ante uskoro vraća. Marko joj je u povjerenju otkrio kako se čini da Špiljak želi zataškati sve probleme oko industrijske zone, najavljujući skori povratak oca ako sve prođe dobro. Oboje su se prešutno složili da ovu ključnu informaciju moraju pod svaku cijenu sakriti od Nikole.
Iako je mir u obitelji trenutačno "kupljen" jednim rukovanjem, jasno je da prava bura tek slijedi. Ostaje nam pratiti kako će Nikola reagirati kada napokon sazna što se zapravo odvijalo iza njegovih leđa.
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