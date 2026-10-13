Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Marko želi zakopati ratnu sjekiru s Nikolom, no iza svega se krije tajni Antin plan

Obiteljski odnosi u kući Vukasovih rijetko su jednostavni. Dok jedni pokušavaju izgladiti stare nesuglasice i osigurati mir u kući, drugi potajno pripremaju teren za velike promjene koje bi mogle uzdrmati sve prisutne

RTL
13.10.2026 10:00

Sumnjivo pomirenje

Marko je odlučio preuzeti inicijativu i prići Nikoli s pomirljivim tonom, pokušavajući zakopati ratnu sjekiru. "Možda je svatko otišao na svoju stranu, ali i dalje si mi brat i brineš se za Terezu i za mater", govori mu Marko te dodaje kako mu nikako nije u interesu da on padne. Kako bi ga dodatno uvjerio, poziva se na očevu staru uzrečicu da je u slozi snaga.

Nikola prihvaća ovu neočekivanu gestu, ali mu je cijela situacija itekako sumnjiva. Duboko u sebi predosjeća da iza ovog iznenadnog očevog naloga za pomirenjem zapravo stoji Ante, kao i nova politička zavrzlama sa Sinišom Špiljkom, koji je nedavno postao podsekretar u pravosuđu. Unatoč jasnim sumnjama, Nikola pruža ruku pomirenja isključivo kako bi zadržao toliko željeni mir u vlastitom domu.

Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele
Nikola i Marko Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Skrivanje prave istine

Prava se drama, međutim, odvija daleko od Nikolinih očiju. Mirjana je upravo od Marka saznala veliku vijest o tome da se Ante uskoro vraća. Marko joj je u povjerenju otkrio kako se čini da Špiljak želi zataškati sve probleme oko industrijske zone, najavljujući skori povratak oca ako sve prođe dobro. Oboje su se prešutno složili da ovu ključnu informaciju moraju pod svaku cijenu sakriti od Nikole.

Iako je mir u obitelji trenutačno "kupljen" jednim rukovanjem, jasno je da prava bura tek slijedi. Ostaje nam pratiti kako će Nikola reagirati kada napokon sazna što se zapravo odvijalo iza njegovih leđa.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele nikola vukas marko vukas
Divlje pčele

Umjesto suza zbog Milana, Tereza bira provod: Domenika joj priprema zanimljivo iznenađenje

Divlje pčele

Kate glumi da želi biti bliska s Krnetom, a iza njegovih leđa priprema opasan potez?

Moglo bi te zanimati

Marko i Domenika nisu jedno za drugo? Gledatelji predviđaju kraj njihove ljubavne priče

Alan Blažević za RTL.hr otkrio što priželjkuje Anti Vukasu u 'Divljim pčelama': 'Ljubavnicu! Svi se ljubeckaju oko mene, samo ja ne'

Marino napravio ljubomornu scenu i napao Filipa pred Zorom! Izbacili ga iz Bellaviste, a ona mu okrenula leđa

Komisija odlučuje o Ivičinom povratku kući, a njegovo stanje sve je gore

Zora Filipu pokazala kako zapravo živi i pokušala ga otjerati, no on ne odustaje: 'Želim znati sve o tebi'

Mlada ljubav izazvala pravu pomutnju: 'Toliko je zaljubljena da ne zna gdje joj je glava!'

Pročitaj na Net.hr
Sarajevo je prije godinu dana bilo zavijeno u crno: Ovako je izgledao posljednji ispraćaj Halida
Keri Russell otkrila detalje veze s Matthewom Rhysom: 'Stalno smo imali odnose'
Kim Scott ponovno iza rešetaka: Bivša Eminemova supruga danas je neprepoznatljiva
Simona podijelila fotografiju s Filipom Hrgovićem pa mu poručila: 'Samo hrabro'
'Ovo je naš kraj': Jedan tim nenadano mora odustati od 'Asia Expressa'
Elon Musk joj je ponudio 40 milijuna dolara da krije njihovu vezu, ali ona je odbila
Ana Radišić vraća se korijenima: 'Iza ljudi kojima se divimo često se kriju nesigurnosti'
Ovo je dio luksuzne vile u kojoj živi Zdravko Čolić, fanovi oduševljeni prizorom
Umro RJ Mitte (34), glumac proslavljen po ulozi u kultnoj seriji 'Breaking Bad'
Mnogi su uzdisali za fatalnom plavušom, a danas je jedva prepoznaju: Pretjerala sa zahvatima?