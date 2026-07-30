Matija Kačan javio se sa solo avanture od mjesec dana, za RTL.hr otkrio: 'Nemam plan puta, Azija me osvojila odavno'

Glumac Matija Kačan odlučio je uzeti predah od glumačkih obveza i otputovati na daleko solo putovanje. Njegova prva postaja je Kina, a kako je i sam najavio prije odlaska, ovo putovanje je sve samo ne tipičan godišnji odmor.
Povratna karta za Šangaj i potpun prepust trenutku
Gostujući u RTL-ovom podcastu 'Spill The Tea', Kačan je otkrio detalje svoje organizacije - ili bolje rečeno, potpunog izostanka iste. Priznao je da ne voli imati strogo zacrtane itinerare te da je kupio samo povratnu kartu s rokom od mjesec dana.
"Zasad je Kina sigurno na repertoaru. Ne volim imati strogo zacrtan plan. Jedino što znam je da imam povratnu kartu za Šangaj s rokom od mjesec dana, a sve između prepuštam trenutku i osjećaju", ispričao je tada Matija.
Kroz smijeh je objasnio svoj ležerni pristup putovanju:
"Stvarno nemam plan puta. Onda ću tamo ići po nekim gradovima za koje ja mislim da su interesantni. Brate, svi su interesantni!"
Stara ljubav prema Dalekom istoku i 'nemirni duh'
Ovo glumcu nije prvi susret s azijskom kulturom. U podcastu Spill the Tea prisjetio se i svojih ranijih avantura koje su ga trajno zaljubile u taj dio svijeta.
"Azija me osvojila davno. Istraživao sam već Vijetnam, Maleziju, Bali i Singapur i svaki put je to bilo nevjerojatno iskustvo. Prijatelji mi često govore da sam 'nemirnog duha', ali ja mislim da nisam, da je to sasvim normalno. Jednostavno me vuče nepoznato, volim se izgubiti u novom gradu", skromno je komentirao.
Sudeći po prvim kadrovima i fotografijama, Matijino solo putovanje tek je započelo, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove razglednice i priče s njegovog azijskog puta bez voznog reda.