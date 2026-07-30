Matija Kačan javio se sa solo avanture od mjesec dana, za RTL.hr otkrio: 'Nemam plan puta, Azija me osvojila odavno'

Prije polaska na put u RTL-ovom podcastu 'Spill The Tea' ispričao nam je kako u Kinu kreće potpuno bez plana, a sada je na društvenim mrežama podijelio i prve impresivne fotografije s azijske turneje

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Glumac Matija Kačan odlučio je uzeti predah od glumačkih obveza i otputovati na daleko solo putovanje. Njegova prva postaja je Kina, a kako je i sam najavio prije odlaska, ovo putovanje je sve samo ne tipičan godišnji odmor.

Povratna karta za Šangaj i potpun prepust trenutku

Gostujući u RTL-ovom podcastu 'Spill The Tea', Kačan je otkrio detalje svoje organizacije - ili bolje rečeno, potpunog izostanka iste. Priznao je da ne voli imati strogo zacrtane itinerare te da je kupio samo povratnu kartu s rokom od mjesec dana. "Zasad je Kina sigurno na repertoaru. Ne volim imati strogo zacrtan plan. Jedino što znam je da imam povratnu kartu za Šangaj s rokom od mjesec dana, a sve između prepuštam trenutku i osjećaju", ispričao je tada Matija.

icon-expand Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL

Kroz smijeh je objasnio svoj ležerni pristup putovanju: "Stvarno nemam plan puta. Onda ću tamo ići po nekim gradovima za koje ja mislim da su interesantni. Brate, svi su interesantni!"

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