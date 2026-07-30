Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Matija Kačan javio se sa solo avanture od mjesec dana, za RTL.hr otkrio: 'Nemam plan puta, Azija me osvojila odavno'

Prije polaska na put u RTL-ovom podcastu 'Spill The Tea' ispričao nam je kako u Kinu kreće potpuno bez plana, a sada je na društvenim mrežama podijelio i prve impresivne fotografije s azijske turneje

RTL.hr
30.07.2026 10:00

Glumac Matija Kačan odlučio je uzeti predah od glumačkih obveza i otputovati na daleko solo putovanje. Njegova prva postaja je Kina, a kako je i sam najavio prije odlaska, ovo putovanje je sve samo ne tipičan godišnji odmor.

Povratna karta za Šangaj i potpun prepust trenutku

Gostujući u RTL-ovom podcastu 'Spill The Tea', Kačan je otkrio detalje svoje organizacije - ili bolje rečeno, potpunog izostanka iste. Priznao je da ne voli imati strogo zacrtane itinerare te da je kupio samo povratnu kartu s rokom od mjesec dana.

"Zasad je Kina sigurno na repertoaru. Ne volim imati strogo zacrtan plan. Jedino što znam je da imam povratnu kartu za Šangaj s rokom od mjesec dana, a sve između prepuštam trenutku i osjećaju", ispričao je tada Matija.

Matija Kačan, Spill The Tea
Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL

Kroz smijeh je objasnio svoj ležerni pristup putovanju:

"Stvarno nemam plan puta. Onda ću tamo ići po nekim gradovima za koje ja mislim da su interesantni. Brate, svi su interesantni!"

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Stara ljubav prema Dalekom istoku i 'nemirni duh'

Ovo glumcu nije prvi susret s azijskom kulturom. U podcastu Spill the Tea prisjetio se i svojih ranijih avantura koje su ga trajno zaljubile u taj dio svijeta.

"Azija me osvojila davno. Istraživao sam već Vijetnam, Maleziju, Bali i Singapur i svaki put je to bilo nevjerojatno iskustvo. Prijatelji mi često govore da sam 'nemirnog duha', ali ja mislim da nisam, da je to sasvim normalno. Jednostavno me vuče nepoznato, volim se izgubiti u novom gradu", skromno je komentirao.

Sudeći po prvim kadrovima i fotografijama, Matijino solo putovanje tek je započelo, a obožavatelji s nestrpljenjem iščekuju nove razglednice i priče s njegovog azijskog puta bez voznog reda.

matija kačan divlje pčele tko bi rekao spill the tea
Moglo bi te zanimati

Svi pričaju o ovoj fotografiji Ante Gele i Jelene Perčin: Njihov osmijeh otkrio više od riječi

Ovako je Davor Pavić izgledao kao dječak

Na ekranu su bratići, a iza kamera pravi prijatelji: Marin Klišmanić i Davor Pavić zajedno uživaju u ljetnim danima

Amar Bukvić i Filip Juričić zajedno na Siciliji! Amar je zbog supruge napravio posebnu stvar

Sjećate li se prvog susreta Rajke i Ranka? Ovako je izgledalo upoznavanje omiljenog para 'Divljih pčela': 'Baš sam vas htjela sresti'

Sjećate li se kako je izgledao prvi susret Katarine i Jakova nakon sedam godina? 'Nisam ti stigla čestitati sinoć što si se oženio'

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim