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Divlje pčele

Matija Kačan stigao u Šangaj pa podijelio spektakularne fotke: 'Imam povratnu kartu za mjesec dana'

Poznati glumac Matija Kačan, publici najpoznatiji po ulozi Veljka u hit seriji 'Divlje pčele', napustio je Hrvatsku i krenuo na jednomjesečnu avanturu po Aziji. U gostovanju u podcastu 'Spill The Tea', otkrio je detalje svog velikog putovanja koje, kako kaže, nema čvrst plan, već će se prepustiti trenutku i inspiraciji na licu mjesta

RTL.hr
21.07.2026 10:00

Iako se veseli odmoru, Matija Kačan priznaje da je njegov plan putovanja prilično fleksibilan. Jedina sigurna stavka je povratna avionska karta za Šangaj, gdje će provesti mjesec dana, a sve ostalo odlučit će u hodu. "Zasad je Kina vjerojatno na repertoaru. Odnosno ne vjerojatno nego sigurno, a onda ću još vidjeti", rekao je glumac, otkrivši da je Šangaj njegova polazišna točka. "Imam povratnu kartu za mjesec dana, a onda ću tamo ići po nekim gradovima za koje ja mislim da su interesantni", objasnio je.

Matija Kačan, Divlje pčele
Matija Kačan, Divlje pčele FOTO: RTL - Instagram

Na listi potencijalnih destinacija unutar Kine našli su se Hong Kong i obližnji Shenzhen, a glumac je u šali spomenuo i Wuhan, kao grad "otkud je sve počelo". Njegova znatiželja tu ne staje, pa razmišlja i o posjetu drugim azijskim zemljama. "Idem i u Južnu Koreju, Japan ili Tajvan", dodao je, ostavljajući konačnu odluku za trenutak kada stigne na Daleki istok.

Tokio kao vječna inspiracija

Na pitanje ima li točan plan, Kačan je odgovorio da je više spontani tip putnika. Ipak, priznao je da ga jedna destinacija posebno privlači. "Nekako me privlači Tokio, koji me uvijek privlači, i cijeli Japan", kazao je.

Matija Kačan
Matija Kačan FOTO: Instagram

Unatoč velikoj želji, nije siguran hoće li uspjeti posjetiti Japan tijekom ovog putovanja. "Samo ne znam bih li sad u ovoj turi to odradio. Ali najvjerojatnije ću i to nekako, bar nekih tjedan dana", optimistično je zaključio.

Ovo mu nije prvi posjet tom kontinentu. Kačan je otkrio da je već istraživao Aziju te da je posjetio Vijetnam, Maleziju, Bali i Singapur, što potvrđuje njegovu dugogodišnju strast prema putovanjima i istraživanju novih kultura.

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