Matija Kačan u novom 'Spill The Tea' o odrastanju, putovanjima i glumi: 'Najluđi trač koji sam čuo je da imam dvoje djece koje nisam priznao'

Iako Matiju Kačana danas gledamo u brojnim uspješnim projektima, njegov put do glume nije bio nimalo uobičajen. Prije nego što je s 27 godina upisao Akademiju dramske umjetnosti, čak četiri godine studirao je teologiju. U podcastu 'Spill The Tea' je otkrio koji su ga praktični razlozi naveli na odabir tog fakulteta, iako je s vremenom shvatio da to ipak nije njegov poziv.
Ljubav prema glumi otkrila se sasvim slučajno, kroz angažman u rock operi u kazalištu Komedija. "Privukao me dobar honorar, a kad sam stao na scenu, vidio sam profesionalce kako rade i pomislio - ovo je fora", prisjetio se Kačan. Iskustvo koje je stekao prije Akademije kasnije mu je predstavljalo izazov jer je već imao formirane stavove, dok su ga profesori pokušavali "lomiti" i vraćati na same početke.
Život na setu 'Divljih pčela'
Danas je Kačan neizostavan dio glumačke postave serije "Divlje pčele", a uloga Veljka stigla mu je na jedinstven način. "Prvi put u životu dobio sam direktan poziv, bez audicije. To je san svakog glumca", priznao je. Posebno ga veseli dobra atmosfera na setu, gdje se glumačka ekipa, kako kaže, podijelila u generacijske skupine.
Tko je najveći šaljivdžija na setu, tko najviše pojede, a tko ne ispušta mobitel iz ruku, samo su neka od pitanja na koja je Matija dao zabavne odgovore, otkrivši pritom simpatične tajne svojih kolega. Osvrnuo se i na svoj prepoznatljivi izgled iz prve sezone, s humorom se prisjetivši anegdota vezanih uz brkove koji su mu, kako priznaje, stvarali poprilične neugodnosti u privatnom životu.
Najluđi trač i pustolovni duh
Tijekom razgovora, glumac je podijelio i najluđu glasinu koju je čuo o sebi. Na pitanje o najbizarnijem traču, bez puno razmišljanja je odgovorio: "Da imam dvoje djece koje nisam priznao."
Kad ne snima, Matija puni baterije putovanjima. Otkrio je da je strastveni putnik nemirnog duha, a uskoro planira veliko putovanje u Kinu, s mogućim posjetom Južnoj Koreji ili Japanu. Iako je rođeni Zagrepčanin, već deset godina živi u Osijeku, gdje je stalni član ansambla Hrvatskog narodnog kazališta. "Osijek mi je prirastao srcu, to je grad po mjeri u kojem odmorim dušu", zaključio je glumac, dodavši kako se neizmjerno veseli novoj sezoni 'Divljih pčela' u kojoj njegov lik, na sreću, više neće imati brkove.
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