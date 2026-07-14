Matija Kačan u novom 'Spill The Tea' o odrastanju, putovanjima i glumi: 'Najluđi trač koji sam čuo je da imam dvoje djece koje nisam priznao'

Glumac Matija Kačan, publici najpoznatiji po ulozi Veljka u hit seriji 'Divlje pčele', gost je u novoj epizodi podcasta 'Spill The Tea'. U opuštenom razgovoru, Kačan je otkrio brojne detalje o svom karijernom putu, odrastanju u velikoj obitelji i strasti prema putovanjima, ali i podijelio najbizarniji trač koji je ikada čuo o sebi

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Iako Matiju Kačana danas gledamo u brojnim uspješnim projektima, njegov put do glume nije bio nimalo uobičajen. Prije nego što je s 27 godina upisao Akademiju dramske umjetnosti, čak četiri godine studirao je teologiju. U podcastu 'Spill The Tea' je otkrio koji su ga praktični razlozi naveli na odabir tog fakulteta, iako je s vremenom shvatio da to ipak nije njegov poziv.

icon-expand Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL

Ljubav prema glumi otkrila se sasvim slučajno, kroz angažman u rock operi u kazalištu Komedija. "Privukao me dobar honorar, a kad sam stao na scenu, vidio sam profesionalce kako rade i pomislio - ovo je fora", prisjetio se Kačan. Iskustvo koje je stekao prije Akademije kasnije mu je predstavljalo izazov jer je već imao formirane stavove, dok su ga profesori pokušavali "lomiti" i vraćati na same početke.

Život na setu 'Divljih pčela'

Danas je Kačan neizostavan dio glumačke postave serije "Divlje pčele", a uloga Veljka stigla mu je na jedinstven način. "Prvi put u životu dobio sam direktan poziv, bez audicije. To je san svakog glumca", priznao je. Posebno ga veseli dobra atmosfera na setu, gdje se glumačka ekipa, kako kaže, podijelila u generacijske skupine.

icon-expand Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL

Tko je najveći šaljivdžija na setu, tko najviše pojede, a tko ne ispušta mobitel iz ruku, samo su neka od pitanja na koja je Matija dao zabavne odgovore, otkrivši pritom simpatične tajne svojih kolega. Osvrnuo se i na svoj prepoznatljivi izgled iz prve sezone, s humorom se prisjetivši anegdota vezanih uz brkove koji su mu, kako priznaje, stvarali poprilične neugodnosti u privatnom životu.

Najluđi trač i pustolovni duh

Tijekom razgovora, glumac je podijelio i najluđu glasinu koju je čuo o sebi. Na pitanje o najbizarnijem traču, bez puno razmišljanja je odgovorio: "Da imam dvoje djece koje nisam priznao."

icon-expand Matija Kačan, Spill The Tea FOTO: RTL