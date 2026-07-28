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Divlje pčele

Matija Kačan u podcastu 'Spill The Tea' otkrio koga bi iz 'Divljih pčela' vodio na pusti otok i tko najviše jede

U brzopoteznom kvizu bez dlake na jeziku je razotkrio tko je najveći gurman, tko se najteže uozbilji, ali i koga bi jedinog poveo na pusti otok

RTL.hr
28.07.2026 21:00

Glumac Matija Kačan, publici najpoznatiji po ulozi Veljka u hit seriji 'Divlje pčele', gostovao je u podcastu 'Spill The Tea' gdje je, osim o karijeri i privatnom životu, otkrio i brojne pikanterije sa seta. 

Jasmin Mekić dežurni je krivac

Čini se da na setu 'Divljih pčela' vlada opuštena i zabavna atmosfera, a ako je suditi po Kačanovim odgovorima, za dobar dio zaslužan je glumac Jasmin Mekić. Na pitanje tko od ekipe najviše vremena provodi na mobitelu između scena, Kačan je bez razmišljanja imenovao upravo Mekića.

No, to nije jedina titula koju mu je dodijelio. Priznao je i tko je najveći gurman na setu. "U prošloj seriji sam to definitivno bio ja, u ovoj je Jasmin", rekao je Kačan kroz smijeh. Čini se da Mekićeva zaigranost ponekad predstavlja izazov i kada se kamere upale. Na pitanje tko se najteže uozbilji nakon što redatelj vikne "akcija", Kačan je ponovno, bez dvojbe, odgovorio: "Jasmin".

Jasmin Mekić i Matija Kačan, Divlje pčele
Jasmin Mekić i Matija Kačan, Divlje pčele FOTO: RTL

Spasitelj za puste otoke i najveći štreber

Iako je na snimanju okružen brojnim kolegama s kojima, kako kaže, dijeli sjajnu radnu atmosferu, na pustom otoku mjesta bi bilo samo za jednog od njih. Kačan je otkrio da bi njegov suputnik u borbi za preživljavanje bio Antonio Scarpa, no razlog nije samo dobra zabava, već prije svega Scarpina snalažljivost.

"Pomogao bi mi najviše. On je dečko s ceste to je to, sve zna. Znao bi riješiti problem, znao bi me dovesti u red", objasnio je glumac svoj praktičan odabir. Zanimljivo, za svestranog Scarpu je dodao i kako je upravo on najveći štreber u cijeloj glumačkoj ekipi.

Matija Kačan, Arija Rizvić, Antonio Scarpa, Divlje pčele
Matija Kačan, Arija Rizvić, Antonio Scarpa, Divlje pčele FOTO: Instagram

Za kraj, Kačan se osvrnuo i na novu, drugu sezonu popularne serije, koju je opisao kao "uzbudljivu, mračnu i prevrtljivu". Otkrio je i čemu se osobno najviše veseli. "To što Veljko nema brkove i što se malo promijenio. Neke stvari će mu se dogoditi u životu i njegov pogled na život se promijenio", zagonetno je najavio glumac, ostavljajući gledatelje u slatkom iščekivanju nastavka.

matija kačan spill the tea
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