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Divlje pčele

Mega galerija zgodnog Tome Domazeta: 100 fotografija lika koji je obilježio prvu sezonu 'Divljih pčela'

Toma Domazet jedan je od likova koji su obilježili prvu sezonu Divljih pčela'. Gledatelje je osvojio pojavom, karizmom i mračnom energijom, ali iza njegova šarma skrivala se priča puna boli, tajni i teških odluka

RTL.hr
07.06.2026 10:00

Od prvog pojavljivanja u 'Divljim pčelama' bilo je jasno da Toma Domazet nije običan lik. Amar Bukvić donio mu je ozbiljnost, šutnju i pogled koji je često govorio više od riječi, a publika je vrlo brzo počela pratiti svaki njegov potez.

Na početku je djelovao kao tajanstveni muškarac koji nosi veliku prošlost, ali kako su epizode odmicale, gledatelji su sve više shvaćali koliko je Toma zapravo ranjen. Njegova ratna prošlost, odnos s Rankom Badurinom, povezanost s Vinkom, ali i ljubavna priča s Katarinom postupno su otkrivali čovjeka koji se nikada nije do kraja oslobodio vlastitih demona.

Lik koji je odmah privukao pažnju

Tomin izgled i držanje od početka su bili dio njegova karaktera. Uvijek ozbiljan, pomalo distanciran, s dozom melankolije i retro šarma, Toma je brzo postao jedan od najzapaženijih muškaraca serije.

Gledateljice su komentirale njegovu karizmu, ali i onu posebnu vrstu tuge koju nosi. Upravo ta kombinacija učinila ga je likom koji se ne zaboravlja lako.

Ljubav prema Katarini potpuno ga je promijenila

Jedna od najvažnijih Tominih priča bila je ona s Katarinom Runje. Uz nju je pokušao pronaći mir i novi početak, a u trenucima kada su bili zajedno djelovalo je kao da bi se njegov život ipak mogao promijeniti nabolje.

No njihova ljubavna priča nije bila jednostavna. Katarinina nerazriješena prošlost s Jakovom, Tomina nesigurnost i sve ono što je nosio u sebi polako su ih udaljavali. Kada ga je Kate naposljetku odbacila, Toma je počeo tonuti u sve mračnije stanje.

Od šarma do potpunog sloma

Tijekom sezone gledali smo Tomu u različitim izdanjima – kao zavodljivog i samozatajnog muškarca, kao čovjeka koji pokušava voljeti, ali i kao osobu koja se sve teže nosi s vlastitim bolima.

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