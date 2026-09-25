Milan Čavka izašao iz kome: 'Mama odlazi kući, Tereza neka ostane'

Teške ozljede i neizvjesnost
Milan Čavka završio je u bolnici s teškim ozljedama glave, ostao je bez oka i snosit će posljedice oporavka koji će ga pratiti do kraja života. Dok su liječnici činili sve što je u njihovoj moći, njegova obitelj i bliske osobe proživljavali su najteže trenutke, iščekujući bilo kakav znak poboljšanja.
Uz njega su cijelo vrijeme bile Rajka i Tereza. U jednom trenutku, Milan je počeo dolaziti k svijesti, a njegove prve riječi, iako izgovorene s naporom, jasno su dale do znanja da je, unatoč teškom fizičkom stanju, njegova volja i dalje snažna.
Trenutak kada je Milan napola došao k sebi i progovorio izazvao je šok, ali i olakšanje kod prisutnih. Uz njegov krevet našle su se Rajka i Tereza Vukas, obje vidno iscrpljene od brige.
"Dobro je, napola je pri sebi, progovorio je", govori Tereza.
Uvjerena da je najgore prošlo i da Milanu sada treba samo mir, Rajka je predložila da ga ostave da se odmori. "Dobro, pustit ćemo te da se odmoriš", rekla je, pripremajući se za odlazak, te je pozvala Terezu da pođe s njom. Međutim, uslijedio je neočekivan odgovor.
Milan je odlučno odbio Rajkin prijedlog da obje žene napuste sobu. Jasno joj je dao do znanja da ona treba ići kući, dok je za Terezu rekao da treba ostati. "Ti ne. Ona ostaje", izustio je Milan, jasno dajući do znanja da želi Terezinu prisutnost, dok je Rajku doslovno potjerao iz sobe.
Rajka je, suočena s ovom izravnom i pomalo grubom odlukom, morala popustiti. Uz kratki pozdrav i poruku da se vide sutra, napustila je sobu, ostavljajući Terezu samu uz Milanov bolnički krevet.
Milanov fizički oporavak bit će dug i bolan, no sudeći po njegovim prvim reakcijama neriješeni odnosi unutar obitelji mogli bi se pokazati kao puno teža bitka s kojom će se svi morati suočiti u danima koji dolaze.
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