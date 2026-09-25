Milan Čavka izašao iz kome: 'Mama odlazi kući, Tereza neka ostane'

Milan Čavka završio je u bolnici s teškim ozljedama glave, ostao je bez oka i snosit će posljedice oporavka koji će ga pratiti do kraja života. Dok su liječnici činili sve što je u njihovoj moći, njegova obitelj i bliske osobe proživljavali su najteže trenutke, iščekujući bilo kakav znak poboljšanja.

Uz njega su cijelo vrijeme bile Rajka i Tereza. U jednom trenutku, Milan je počeo dolaziti k svijesti, a njegove prve riječi, iako izgovorene s naporom, jasno su dale do znanja da je, unatoč teškom fizičkom stanju, njegova volja i dalje snažna.

Trenutak kada je Milan napola došao k sebi i progovorio izazvao je šok, ali i olakšanje kod prisutnih. Uz njegov krevet našle su se Rajka i Tereza Vukas, obje vidno iscrpljene od brige.

"Dobro je, napola je pri sebi, progovorio je", govori Tereza.

Uvjerena da je najgore prošlo i da Milanu sada treba samo mir, Rajka je predložila da ga ostave da se odmori. "Dobro, pustit ćemo te da se odmoriš", rekla je, pripremajući se za odlazak, te je pozvala Terezu da pođe s njom. Međutim, uslijedio je neočekivan odgovor.