Nakon što je Tereza krenula novim putem s Nevenom, Milan se potpuno slomio pod težinom boli. Shrvan i neutješan, pije i plače tražeći barem kratak predah od svega što se dogodilo. U teškim trenucima dolazi kod majke Rajke Bauer, koja ga zabrinuto promatra dok mu se tuga gomila. Gledajući ga slomljenog, Rajka ga tiho pita: "Kakva je rakija?", a Milan joj kratko odgovara: "Ljuta je."
Razum i osjećaji
Iako mu se srce slama, Milan pokušava sagledati situaciju hladnije glave i prihvatiti da Tereza sada ima neki drugi život.
Kroz suze priznaje majci da shvaća što je za nju ispravno. "I ja znam da je to najbolje za nju. I je", kaže Milan, no Rajka odmah vidi koliko ga ta spoznaja zapravo reže pa mu blago uzvraća: "Ali boli."
Osjećaj gušenja
Majčine riječi potaknu Milana da do kraja pokaže koliko je duboka rana koja mu je ostala zbog Tereze. Bol više nije samo emotivna, već ga doslovno steže u prsima.
"Boli kao da mi je neko srce iščupao", priznaje joj kroz suze. Nemoćan pred vlastitom tugom, opisuje koliko ga sve to guši. "Tu me stislo. Imam osjećaj kada ću se ugušit", dodaje neutješni Milan.
Rajka Bauer tada staje uz njega kao jedini pravi oslonac, svjesna da ne može izbrisati njegovu patnju. "Žao mi je, sine. Da mogu, ja bi tvoju bol uzela na se", govori mu majka.
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