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Nakon što je Tereza krenula novim putem s Nevenom, Milan se potpuno slomio pod težinom boli. Shrvan i neutješan, pije i plače tražeći barem kratak predah od svega što se dogodilo. U teškim trenucima dolazi kod majke Rajke Bauer, koja ga zabrinuto promatra dok mu se tuga gomila. Gledajući ga slomljenog, Rajka ga tiho pita: "Kakva je rakija?", a Milan joj kratko odgovara: "Ljuta je."

Razum i osjećaji

Iako mu se srce slama, Milan pokušava sagledati situaciju hladnije glave i prihvatiti da Tereza sada ima neki drugi život. Kroz suze priznaje majci da shvaća što je za nju ispravno. "I ja znam da je to najbolje za nju. I je", kaže Milan, no Rajka odmah vidi koliko ga ta spoznaja zapravo reže pa mu blago uzvraća: "Ali boli."

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Osjećaj gušenja