Divlje pčele

Milan Čavka je Rajkin sin! Kraj duge potrage

U 'Divljim pčelama' stigao je trenutak koji se čekao godinama. Rajka Bauer napokon dolazi korak bliže istini o sinu kojeg je izgubila pri porodu, a do odgovora dolazi preko ljudi koji su izravno povezani s njezinom prošlošću

09.04.2026 21:00

U 'Divljim pčelama' Na Rajkina vrata dolaze brat i sestra s pričom koja mijenja sve. Njihova majka bila je babica Emina, žena koja je Rajku porađala i koja je bila ključna u događajima koje je Rajka godinama pokušavala razumjeti.

S vremenom, kako joj se pamćenje počelo vraćati, prisjetila se detalja tog poroda, ali i onoga što se dogodilo nakon njega. Upravo preko njezinih sjećanja, djeca dolaze do Rajke s informacijom koju više nije moguće ignorirati.

"Znamo kome su dali vašeg sina... znamo mu ime", govore joj, otvarajući ranu koja nikada nije zacijelila.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ime koje pokreće sjećanja

Ime koje izgovaraju, Radovan Čavka, u Rajki budi niz potisnutih uspomena. To nije nepoznato ime, već netko koga je poznavala iz prošlosti.

U tom trenutku počinje slagati stvari koje su joj godinama bile nejasne. Prisjeća se i jednog detalja koji joj sada dobiva novo značenje, trenutka kada je nekome rekla da "na nekoga liči". Tek sada postaje svjesna koliko je tada bila blizu istine, a da toga nije ni bila svjesna.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Pitanje koje mijenja sve

Sumnje dodatno jačaju kada Rajka dolazi u kontakt s Milanom Čavkom. Njegove riječi potvrđuju ono što je do tada bila samo slutnja, njegov otac bio je upravo Radovan Čavka.

U tom trenutku sve se povezuje.

Rajka, Divlje pčele
Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Istina koja tek počinje

Ovo otkriće za Rajku nije samo odgovor na pitanje koje je nosila cijeli život, već i početak nove borbe. Istina je sada na dohvat ruke, ali donosi i niz novih dilema, kako će reagirati Milan, što će učiniti Ante i kakve će posljedice ovo imati za cijelu obitelj Vukas.

Jedno je sigurno - nakon ovog saznanja, ništa više neće biti isto.

Rajka i Mirjana, Divlje pčele
Rajka i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

