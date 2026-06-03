Milan Čavka na ispitivanju slomljen priznao zašto se htio objesiti

U nastavku istrage koja potresa cijelo mjesto, Milan Čavka se našao pred zidom, suočen s izravnim i teškim pitanjima tužitelja o dramatičnim događajima koji su ga zamalo stajali života

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Ispitivanje je od samog početka bilo usmjereno na ključni trenutak kada su Milana Čavku pronašli i spasili u posljednji čas. Tužitelj nije oklijevao s direktnim pristupom, tražeći objašnjenje za dva ključna detalja. "Zašto se Milan Čavka pokušao ubiti i zašto je tražio oprost kada ga je vaš stric Ivica Vukas skidao sa drveta?", glasilo je pitanje koje je odzvanjalo prostorijom.

Pritisak tužitelja slomio obranu

Čavkina prva reakcija bila je mješavina nevjerice i otpora. "Otkud vam to?", upitao je, pokušavajući odbaciti tužiteljeve navode kao "glupost". Međutim, tužitelj je ostao nepokolebljiv, pojačavajući pritisak i ne ostavljajući prostora za izbjegavanje odgovora. "Ja ovdje postavljam pitanja, ne vi. Ako sad izađete iz prostorije, istog trena će vas uhapsiti", zaprijetio je, jasno dajući do znanja da je strpljenju došao kraj.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

'Zbog jedne žene sam to napravio'

Pritisnut dokazima i beskompromisnim stavom tužitelja, Milan Čavka je naposljetku popustio. Njegovo priznanje, međutim, odvelo je istragu u neočekivanom smjeru, daleko od sumnji u upletenost u smrt Josipa Vukasa. "Zbog jedne žene sam to napravio", tiho je rekao Čavka, iznoseći priču o slomljenom srcu.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL