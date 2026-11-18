U najnovijoj epizodi popularne dramske serije 'Divlje pčele' gledatelji su svjedočili emotivnom slomu jednog od najintrigantnijih likova u Vrilu. Nakon što je Tereza hladno obznanila majci Mirjani da je njezina veza s Nevenom doživjela konačan kraj, uslijedila je obiteljska rasprava u kojoj je Tereza za sve optužila roditelje i cijelu obitelj.
"Eto, dobila sam što si tražila. Nadam se da si sad zadovoljna. Ali znaš koji je razlog tome – ti, ćaća i cila ova prokleta familija", poručila je ogorčena Tereza majci.
No, ono što ni Mirjana ni Tereza nisu znale jest da njihov razgovor u tajnosti sluša Milan Čavka. Čuvši da je Tereza ponovno sama i duboko nesretna, Milan se našao pred zidom, potpuno shrvan spoznajom o posljedicama prošlosti koje ih oboje prate.
Bolno priznanje majci Rajki
Pod nepodnošljivim teretom krivnje, Milan je utjehu potražio kod majke Rajke. Umjesto hladnog i suzdržanog muškarca na kakvog su gledatelji navikli, pred Rajkom se pojavio potpuno slomljen sin koji više nije mogao sakriti očaj. Sa suzama u očima preuzeo je svu krivnju na sebe, bolno svjestan da između njega i Tereze stoji nepremostiva prepreka koja im ne dopušta nikakvu budućnost.
"Upropastio sam joj život. Ne možemo biti skupa, ni kao par, ni kao rođaci, shvaćam to sad...", priznao je Milan majci kroz suze, slomljen spoznajom da joj nikada neće moći pružiti sreću.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.