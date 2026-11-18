U najnovijoj epizodi popularne dramske serije 'Divlje pčele' gledatelji su svjedočili emotivnom slomu jednog od najintrigantnijih likova u Vrilu. Nakon što je Tereza hladno obznanila majci Mirjani da je njezina veza s Nevenom doživjela konačan kraj, uslijedila je obiteljska rasprava u kojoj je Tereza za sve optužila roditelje i cijelu obitelj.

"Eto, dobila sam što si tražila. Nadam se da si sad zadovoljna. Ali znaš koji je razlog tome – ti, ćaća i cila ova prokleta familija", poručila je ogorčena Tereza majci.

No, ono što ni Mirjana ni Tereza nisu znale jest da njihov razgovor u tajnosti sluša Milan Čavka. Čuvši da je Tereza ponovno sama i duboko nesretna, Milan se našao pred zidom, potpuno shrvan spoznajom o posljedicama prošlosti koje ih oboje prate.