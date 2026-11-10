Milan dobio pismo iz Švicarske, Colette ga i dalje nije zaboravila

Marko započeo čitanje
Milan je ostao zatečen kada mu je stiglo pismo od Colette, djevojke koju je upoznao u Ženevi. Prije nego što je uspio reagirati, Marko mu je zgrabio pismo iz ruku i počeo ga čitati naglas pred cijelom obitelji.
"Nadam se da naš rastanak nije zauvijek", pročitao je Marko s osmijehom, dodajući kako ima i dijelova na francuskom jeziku. Milan ga je pokušavao spriječiti, govoreći: "Ajde, pusti Marina, vrati mi."
"A šta se sramiš? Ajde, jedini vlaj koji je uspio smotat Švicarku", šalio se Marko, unoseći dozu humora u neugodnu situaciju, pokazujući koliko mu je zabavno zadirkivati Milana.
Terezina ljubomora
Situacija se dodatno zakomplicirala kada je pismo preuzela Tereza. Iako se Milan trudio objasniti da mu Colette ništa ne znači, Terezi to nije bilo nimalo drago i otvoreno je pokazala ljubomoru pred svima.
Milan se pokušao opravdati, objašnjavajući da mu je Colette poslužila samo kao bijeg: "Ništa mi ni ona nije značila. Sama se bacila na me, a ja budala sam pristao jer sam na taj način pokušao tebe zaboraviti."
No, Tereza ga je oštro prekinula, dajući mu do znanja da joj je dosta njegovih izgovora i drama s drugim ženama.
Kratkotrajna sreća
Iako je trenutna atmosfera u kući ispunjena smijehom i nostalgijom, nad obitelji i dalje vise brojni neriješeni problemi. Marko je čak iskoristio priliku da Milana, nakon incidenta s pismom, počne zadirkivati nazivajući ga "Valentino". Gledatelji s nestrpljenjem iščekuju vidjeti hoće li se strasti smiriti ili će stare razmirice vrlo brzo ponovno isplivati na površinu i narušiti slogu.
Pitanje je samo kako će se Milan izvući iz ove situacije s Terezom i hoće li Colette ponovno unijeti nemir u njihov život.
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