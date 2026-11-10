Milan dobio pismo iz Švicarske, Colette ga i dalje nije zaboravila

U središtu pozornosti ovoga puta našao se Milan, koji je primio neočekivano pismo iz Švicarske. Njegova tajanstvena prijateljica Colette izazvala je pravu pomutnju među ukućanima

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Marko započeo čitanje

Milan je ostao zatečen kada mu je stiglo pismo od Colette, djevojke koju je upoznao u Ženevi. Prije nego što je uspio reagirati, Marko mu je zgrabio pismo iz ruku i počeo ga čitati naglas pred cijelom obitelji. "Nadam se da naš rastanak nije zauvijek", pročitao je Marko s osmijehom, dodajući kako ima i dijelova na francuskom jeziku. Milan ga je pokušavao spriječiti, govoreći: "Ajde, pusti Marina, vrati mi." "A šta se sramiš? Ajde, jedini vlaj koji je uspio smotat Švicarku", šalio se Marko, unoseći dozu humora u neugodnu situaciju, pokazujući koliko mu je zabavno zadirkivati Milana.

Terezina ljubomora

Situacija se dodatno zakomplicirala kada je pismo preuzela Tereza. Iako se Milan trudio objasniti da mu Colette ništa ne znači, Terezi to nije bilo nimalo drago i otvoreno je pokazala ljubomoru pred svima.

icon-expand icon-close icon-close Colette i Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Milan se pokušao opravdati, objašnjavajući da mu je Colette poslužila samo kao bijeg: "Ništa mi ni ona nije značila. Sama se bacila na me, a ja budala sam pristao jer sam na taj način pokušao tebe zaboraviti." No, Tereza ga je oštro prekinula, dajući mu do znanja da joj je dosta njegovih izgovora i drama s drugim ženama.

icon-expand Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Kratkotrajna sreća