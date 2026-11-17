Milan Čavka i Stojan sastali su se u konjušnici, daleko od tuđih ušiju, gdje su razgovor započeli naizgled bezazlenim temama o konjima i jahanju. No, prividni mir nije dugo potrajao jer je Milan ubrzo prešao na ono što ga je doista zanimalo – njegov odnos s Rajkom.

"O čemu ste ti i Rajka pričali? Znam da o Ženevi niste", upitao ga je Milan bez okolišanja, dajući mu do znanja da mu njihov susret nije promaknuo.

Stojan je pokušao umanjiti važnost cijele situacije i skrenuti temu, no Milan nije nasjeo na njegovo opravdanje.