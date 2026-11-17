Milan Čavka i Stojan sastali su se u konjušnici, daleko od tuđih ušiju, gdje su razgovor započeli naizgled bezazlenim temama o konjima i jahanju. No, prividni mir nije dugo potrajao jer je Milan ubrzo prešao na ono što ga je doista zanimalo – njegov odnos s Rajkom.
"O čemu ste ti i Rajka pričali? Znam da o Ženevi niste", upitao ga je Milan bez okolišanja, dajući mu do znanja da mu njihov susret nije promaknuo.
Stojan je pokušao umanjiti važnost cijele situacije i skrenuti temu, no Milan nije nasjeo na njegovo opravdanje.
"Desio se nesporazum", kratko je uzvratio Stojan, na što mu je Milan sumnjičavo odgovorio: "Meni se činilo da je nešto više od nesporazuma."
Tada je razgovor dobio potpuno neočekivan i osoban zaokret. Stojan je oprezno prebacio lopticu na Milanovu obiteljsku prošlost, postavljajući pitanje koje je u trenu podiglo tenzije među njima.
"Što je da je, nema veze sa mnom. Ali lijepo da se brineš, ipak ti je majka. Zašto nisi nikad otišao potražiti tko ti je ćaća?", upitao ga je Stojan, izazvavši oštru Milanovu reakciju: "A što te to zanima?"
"E pa pitam", uzvratio je Stojan hladno, na što mu je Milan kratko i odsječno poručio: "E pa nemoj."
Mračne tajne izlaze na vidjelo
Rajkino suočavanje s muškarcem iz prošlosti kojeg optužuje za silovanje, mučan događaj iz kojeg je začet Milan. U potresnim scenama prepunim suza, Rajka s Rankom preispituje vlastito sjećanje na tu stravičnu noć, nesigurno se pitajući nosi li dio krivnje.
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