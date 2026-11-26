Nakon incidenta u kojem je Rajka nožem porezala Stojana, Milan postaje sve sumnjičaviji. Primijetivši majčinu rastrojenost, odlučuje je izravno suočiti i doznati istinu o njihovom tajnovitom odnosu, odbijajući povjerovati da se iza svega krije tek puka slučajnost.

"Šta je ono bilo sa Stojanom? Odakle se vi znate? Taj čovjek će brzo postat dio familije, moram znat", odlučno pita Milan. Iako ga Rajka pokušava odvratiti i uvjeriti da se ne bavi time, on ne popušta i jasno daje do znanja da će odgovore potražiti i kod samog Stojana ako bude trebalo. Pritisnuta njegovim inzistiranjem, Rajka naposljetku nevoljko priznaje: "Dobro, znamo se od prije, i to se nikoga ne tiče. A ti se ne miješaj, molim te. Samo ćeš napravit još veće zlo."

U cijeloj situaciji posebnu težinu daje činjenica da je Stojan Milanov biološki otac, no Milan tu istinu još ne zna. Dok se oko njih pletu teške riječi, napetost i sumnje, Rajka nastoji zaštititi sina od još većeg potresa i zadržati kontrolu nad onim što se godinama skrivalo.

Pitanje koliko će dugo Milan ostati u neznanju i kako će reagirati kada sazna kakva veza uistinu postoji između njega, Rajke i Stojana dodatno podiže uloge u nastavku priče.

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