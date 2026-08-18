Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Ilves - Rijeka Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Milan iz 'Divljih pčela' zamijenio set morskim užitkom: Davor Pavić pokazao kako provodi ljeto

Glumac Davor Pavić, kojeg gledatelji trenutačno prate u RTL-ovim 'Divljim pčelama', pokazao je kako provodi ljetne dane

RTL.hr
18.08.2026 16:00

Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj uživa uz more, a prizor je odmah dao naslutiti da je ljetni odmor u punom jeku.

More, sunce i malo odmora

Davor je pozirao na terasi uz samu obalu, opušten u crvenoj majici i sa sunčanim naočalama. U pozadini se pruža pogled na more, dok je glumac očito odlučio iskoristiti ljeto za predah od svakodnevnih obaveza.

Fotografija odiše pravim mediteranskim ugođajem - sunce, more i mirna atmosfera dovoljni su za savršeni ljetni trenutak.

Davor Pavić, Divlje pčele
Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Gledatelji ga upoznali kao Milana

Davor Pavić gledateljima je poznat po ulozi Milana u popularnoj seriji Divlje pčele'. Njegov lik jedan je od onih koji su privukli pažnju gledatelja, a serija je tijekom prve sezone okupila brojne obožavatelje.

Dok je na ekranu dio uzbudljive priče smještene u Dalmatinsku zagoru, izvan seta Pavić pokazuje nešto potpuno drugačije – opušteniju ljetnu svakodnevicu.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljetni predah prije novih epizoda

Divlje pčele' trenutačno su na ljetnoj pauzi, pa gledateljima ostaje pričekati nove nastavke i nastavak priča omiljenih likova. Do tada, glumci koriste slobodno vrijeme za odmor, putovanja i druženja, a Pavić je pokazao da mu morski ugođaj itekako odgovara.

A sudeći prema fotografiji, za njega ljeto zasad izgleda upravo onako kako treba – bez žurbe, uz more i s pogledom koji poziva na odmor.

divlje pčele milan čavka divlje pčele
Divlje pčele

Što možemo očekivati od ljubavne priče Katarine i Jakova? Nova sezona 'Divljih pčela' donosi velike izazove

Moglo bi te zanimati

Zvijezda 'Divljih pčela' na zasluženom odmoru: Prelijepa Ana Marija Veselčić očarala izdanjem s ove europske plaže

Što možemo očekivati od ljubavne priče Katarine i Jakova? Nova sezona 'Divljih pčela' donosi velike izazove

Pogledajte koji sve novi glumci stižu u drugu sezonu 'Divljih pčela'!

Kakva presuda čeka glavnu junakinju 'Divljih pčela' Katarinu Runje?

Da danas ponovno gledamo prvu epizodu 'Divljih pčela', ove stvari bismo odmah primijetili

FOTOGALERIJA Ljetna pauza uz najljepše fotografije iz serije 'Divlje pčele'

Pročitaj na Net.hr
Kličko se oglasio nakon smrti bivše partnerice: Otkrio što će reći njihovoj kćeri o njoj
Izazivala je polemike, a sad se cijela regija oprašta od nje: Tko je bila Vedrana Rudan?
'Mamurluk' za žene stiže u kina: Nova hit komedija 'Spa vikend' donosi kaos, tajne i urnebes
Preminula je Vedrana Rudan
Šušur na crvenom tepihu SFF-a: Nika Turković stigla s dečkom, evo tko je sve pozirao fotografima
Novi detalji o smrti Hayden Panettiere: Poznato što je pronađeno pored nje
Otrovna ljubav: Zvala ga 'najcool frajerom', a on je lud od ljubomore zatočio ju i vezao za stolicu
Hailey Bieber voli u minijaturnim bikinijima pokazivati trbušnjake i utegnutu guzu
Nives i Goran Ivanišević na crvenom tepihu uz bok svjetskim zvijezdama
Robert De Niro slavi 83. rođendan: Ovako je glumačka legenda izgledala na početku karijere