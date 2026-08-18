Milan iz 'Divljih pčela' zamijenio set morskim užitkom: Davor Pavić pokazao kako provodi ljeto

Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj uživa uz more, a prizor je odmah dao naslutiti da je ljetni odmor u punom jeku.
More, sunce i malo odmora
Davor je pozirao na terasi uz samu obalu, opušten u crvenoj majici i sa sunčanim naočalama. U pozadini se pruža pogled na more, dok je glumac očito odlučio iskoristiti ljeto za predah od svakodnevnih obaveza.
Fotografija odiše pravim mediteranskim ugođajem - sunce, more i mirna atmosfera dovoljni su za savršeni ljetni trenutak.
Gledatelji ga upoznali kao Milana
Davor Pavić gledateljima je poznat po ulozi Milana u popularnoj seriji Divlje pčele'. Njegov lik jedan je od onih koji su privukli pažnju gledatelja, a serija je tijekom prve sezone okupila brojne obožavatelje.
Dok je na ekranu dio uzbudljive priče smještene u Dalmatinsku zagoru, izvan seta Pavić pokazuje nešto potpuno drugačije – opušteniju ljetnu svakodnevicu.
Ljetni predah prije novih epizoda
Divlje pčele' trenutačno su na ljetnoj pauzi, pa gledateljima ostaje pričekati nove nastavke i nastavak priča omiljenih likova. Do tada, glumci koriste slobodno vrijeme za odmor, putovanja i druženja, a Pavić je pokazao da mu morski ugođaj itekako odgovara.
A sudeći prema fotografiji, za njega ljeto zasad izgleda upravo onako kako treba – bez žurbe, uz more i s pogledom koji poziva na odmor.