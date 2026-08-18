Milan iz 'Divljih pčela' zamijenio set morskim užitkom: Davor Pavić pokazao kako provodi ljeto

Glumac Davor Pavić, kojeg gledatelji trenutačno prate u RTL-ovim 'Divljim pčelama', pokazao je kako provodi ljetne dane

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Na Instagramu je podijelio fotografiju na kojoj uživa uz more, a prizor je odmah dao naslutiti da je ljetni odmor u punom jeku.

More, sunce i malo odmora

Davor je pozirao na terasi uz samu obalu, opušten u crvenoj majici i sa sunčanim naočalama. U pozadini se pruža pogled na more, dok je glumac očito odlučio iskoristiti ljeto za predah od svakodnevnih obaveza. Fotografija odiše pravim mediteranskim ugođajem - sunce, more i mirna atmosfera dovoljni su za savršeni ljetni trenutak.

icon-expand Davor Pavić, Divlje pčele FOTO: Instagram

Gledatelji ga upoznali kao Milana

Davor Pavić gledateljima je poznat po ulozi Milana u popularnoj seriji Divlje pčele'. Njegov lik jedan je od onih koji su privukli pažnju gledatelja, a serija je tijekom prve sezone okupila brojne obožavatelje. Dok je na ekranu dio uzbudljive priče smještene u Dalmatinsku zagoru, izvan seta Pavić pokazuje nešto potpuno drugačije – opušteniju ljetnu svakodnevicu.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Ljetni predah prije novih epizoda