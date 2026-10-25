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Divlje pčele

Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Vijest o Ivičinu izlasku iz bolnice izazvala je pravu buru emocija i ponovno otvorila stare rane

RTL.hr
25.10.2026 16:00

Telegram u Ženevu

Karmela je odlučila podijeliti važnu vijest s Rajkom koja se nalazi u Ženevi te joj je odmah poslala telegram. Obavijestila ju je da je Ivica napokon izašao iz bolnice i poručila joj da svi misle na nju. Čitajući te riječi, Rajka nije mogla zadržati suze i potpuno se slomila.

Međutim, nisu svi jednako doživjeli ovu vijest o povratku. Kada je Milan saznao da je Ivica pušten na slobodu, potpuno je izgubio kontrolu i postao iznimno ljut na cijelu situaciju.

Nije mu bilo jasno kako su nadležni mogli pustiti Ivicu van iz psihijatrije kada je, prema njegovom mišljenju, on očito lud. Njegova ljutnja ubrzo se usmjerila i na samu Rajku, koja je pokušavala smiriti situaciju i opravdati bratove postupke.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Teške optužbe

Milan nije mogao vjerovati da Rajka brani Ivicu, zaboravljajući da ga je upravo on propucao prije šest godina te da zbog njega sada nema oko. Podsjetio ju je da on već šest dugih godina živi bez oka i svakodnevno se bori s posljedicama tog kobnog dana. Kada je Rajka u obrani rekla da Ivičina namjera nije bila upucati njega, Milan joj je ogorčeno odbrusio da je njegova stvarna namjera tada bila ubiti ujaka Antu.

Ivica Vukas
Ivica Vukas FOTO: RTL

Hoće li Ivičin povratak donijeti još veće sukobe i podjele u obitelji? Što to sad znači za njihovu budućnost?

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Divlje pčele

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