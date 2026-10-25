Milan izvan sebe zbog Ivičina izlaska iz bolnice: 'Šest godina živim bez oka'

Karmela je odlučila podijeliti važnu vijest s Rajkom koja se nalazi u Ženevi te joj je odmah poslala telegram. Obavijestila ju je da je Ivica napokon izašao iz bolnice i poručila joj da svi misle na nju. Čitajući te riječi, Rajka nije mogla zadržati suze i potpuno se slomila.

Međutim, nisu svi jednako doživjeli ovu vijest o povratku. Kada je Milan saznao da je Ivica pušten na slobodu, potpuno je izgubio kontrolu i postao iznimno ljut na cijelu situaciju.

Nije mu bilo jasno kako su nadležni mogli pustiti Ivicu van iz psihijatrije kada je, prema njegovom mišljenju, on očito lud. Njegova ljutnja ubrzo se usmjerila i na samu Rajku, koja je pokušavala smiriti situaciju i opravdati bratove postupke.