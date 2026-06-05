Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Milan je oslobodio Terezu, no njihova prava agonija tek počinje

Milan Čavka donio je Terezi vijest koja bi joj trebala promijeniti život - njezin suprug Vice odlazi

RTL.hr
05.06.2026 09:00

Ipak, iza ovog čina oslobođenja krije se složena priča o ljubavi koja prkosi svim pravilima, jer Milan i Tereza, unatoč tome što su rođaci, gaje duboke osjećaje jedno prema drugome.

Neočekivani spasitelj i vijest koja mijenja sve

U trenutku kada se činilo da za Terezu nema izlaza iz nesretnog braka, Milan se pojavio kao neočekivani spasitelj. Nije mogao čekati, morao joj je osobno priopćiti vijest koja označava kraj njezine agonije. "Nisam mogao čekati", rekao joj je, jedva skrivajući uzbuđenje koje je donosio. Njegove sljedeće riječi bile su glazba za njezine uši i obećanje dugo očekivane slobode. "Uskoro ćeš biti slobodna", najavio je s osmijehom, unoseći svjetlo u njezin život ispunjen tamom.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Zbunjena, ali s iskrom nade u očima, Tereza ga je upitala: "Kako to misliš?" Milanov odgovor bio je direktan i jasan, potvrđujući da njezina noćna mora završava. "Odlazi Vice. S parama u džepu, sve je sređeno." Ovim je riječima potvrdio da je poduzeo konkretne korake kako bi osigurao Terezinu slobodu, otkrivajući da je Viceov odlazak rezultat financijskog dogovora. Iako detalje nije odmah podijelio, bilo je jasno da je Milan riskirao mnogo kako bi ženi koju voli omogućio novi početak.

Tereza i Milan, Divlje pčele
Tereza i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Strah i ljubav u sjeni tajne

Terezina prva reakcija nije bila čista sreća, već mješavina olakšanja i duboke zabrinutosti za Milana. "Milane, što si napravio?", upitala ga je, svjesna da njegov potez nije bio bezopasan i da bi ga mogao skupo koštati. Njezin strah otkrio je dubinu njihove povezanosti - nije brinula samo za svoju budućnost, već i za njegovu sudbinu. Milan ju je pokušao umiriti, uvjeravajući je da se nema čega bojati. "Ništa što će tebe koštati", odgovorio je, preuzimajući sav teret na sebe.

Tereza, Divlje pčele
Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Ovaj trenutak razotkrio je svu kompleksnost njihova odnosa. Njihova ljubav, iako ogromna, mora ostati skrivena od očiju javnosti i obitelji. Zbog toga je Milan inzistirao na tajnosti. "Kad dođe vrijeme, sve ću ti reći. A dotad, nikome ni riči", upozorio ju je, naglašavajući da njihova sreća ovisi o diskreciji. Tereza je, svjesna uloga, pristala na šutnju, no njezina briga nije nestala. "Ali što ako se on predomisli ili nešto pođe po krivu?", upitala je, pokazujući koliko je krhko povjerenje koje je tek počela graditi u novu budućnost. Milanovo samouvjereno "Neće, vjeruj mi" bilo je jedino za što se u tom trenutku mogla uhvatiti.

divlje pčele milan divlje pčele tereza divlje pčele
Moglo bi te zanimati

Vukasi se brane, a Mirjana Cviti pokaže svu svoju moć

Cvita i Nikola ne mogu jedno bez drugog, za njihovu obitelj sviće nova nada

Hoće li Ranko imati snage presuditi Tomi ili ga je ipak zavolio na cijelom ovom putu?

Odanost ili moral? Nikola Vukas konačno je izabrao stranu

Ne igraj se s Vriljankama! Ljuba i Manda vode igru, Mati podvalile spasonosni plan

Je li on pravi Vukas? Marko sve teže podnosi obiteljsku okrutnost

Pročitaj na Net.hr
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica
Zovu je hrvatskom Selenom Gomez: Mateu iz 'Života na vagi' danas bi malo tko prepoznao
Preminula Anne Schedeen, zvijezda kultne serije 'Alf'