Milan odlazi u Ženevu, a Tereza se ne može oteti dojmu da zapravo bježi od nje!

Sve je počelo kao sasvim običan razgovor o svakodnevnim obvezama, kada se raspravljalo o tome tko će voziti do Splita. Marko je predložio da uskoči Milan, na što je on potpuno mirno obznanio da to ipak neće moći učiniti.
"Ne mogu. Idem u Ženevu, vratit ću se za nedjelju dana", rekao je Milan i time potpuno iznenadio sve prisutne na večeri.
S obzirom na to da obitelj trenutačno ima pune ruke posla, Marku nije bilo jasno zašto odlazi baš sada. Milan ga je kratko uvjerio da će se brzo vratiti te da će se obitelj već nekako snaći bez njega.
Terezino razočaranje i skriveni razlog
Čim je čula za putovanje, Tereza se jako zabrinula i odmah upitala je li sve u redu s njegovom majkom Rajkom. Milan ju je brzo umirio, naglasivši da se nije dogodilo apsolutno ništa loše i da ide samo u sasvim običan posjet. "Nije, nije. Sve je dobro, nego iđen, samo tako malo", pravdao se za stolom.
Iako su ostali članovi obitelji pozdravili njegovu odluku i zaključili da će se majka sigurno obradovati, Tereza je ostala vidno razočarana. Ona duboko u sebi zna da je majčino nedavno pismo samo jako dobar izgovor, a da Milan potajno zapravo bježi upravo od nje.
Ostaje nam vidjeti kako će Milanov boravak u Švicarskoj utjecati na ionako komplicirane odnose po njegovom povratku te hoće li se Milan ikada vratiti.
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