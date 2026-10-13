Milan odlazi u Ženevu, a Tereza se ne može oteti dojmu da zapravo bježi od nje!

Sve je počelo kao sasvim običan razgovor o svakodnevnim obvezama, kada se raspravljalo o tome tko će voziti do Splita. Marko je predložio da uskoči Milan, na što je on potpuno mirno obznanio da to ipak neće moći učiniti.

"Ne mogu. Idem u Ženevu, vratit ću se za nedjelju dana", rekao je Milan i time potpuno iznenadio sve prisutne na večeri.

S obzirom na to da obitelj trenutačno ima pune ruke posla, Marku nije bilo jasno zašto odlazi baš sada. Milan ga je kratko uvjerio da će se brzo vratiti te da će se obitelj već nekako snaći bez njega.