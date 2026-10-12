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Divlje pčele

Milan odlučio prekinuti vezu s Terezom, ona ne prihvaća odluku: 'Treći put mi nećeš slomiti srce!'

Milan je donio tešku odluku tvrdeći da želi samo najbolje za Terezinu budućnost, no to je izazvalo snažnu reakciju

RTL
12.10.2026 21:30

Milan Čavka jasno je dao do znanja Terezi da njihov odnos više nije održiv. Dugo je razmišljao o smjeru u kojem ide njihova veza i zaključio da joj duguje više od onoga što joj trenutačno može pružiti. Pritisnut osjećajem krivnje, odlučio je povući crtu.

"Ja sam te osudio na život bez muža i bez dice, a ja ne želim da ti ostaneš sama", rekao je Milan u dirljivom priznanju. Istaknuo je kako je voli previše da ne bi mislio na njezinu budućnost, zbog čega joj je predložio da se neko vrijeme ne viđaju dok sama ne shvati što želi od svog života.

Tereza je njegov prijedlog dočekala s nevjericom, podsjećajući ga da su tu temu već odavno ostavili iza sebe. Njezina reakcija bila je brza i emotivna, jer je vjerovala u njihov dogovor da je najbolje da ostanu zajedno.

Tereza Vukas, Divlje pčele
Tereza Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

"Dva puta si mi srce slomi, a treći put nećeš", odbrusila mu je, jasno dajući do znanja da nema namjeru ponovno prolaziti kroz istu patnju. Iako je Milan pokušao objasniti da sve to govori isključivo za njezino dobro, Tereza u tom trenutku nije bila spremna prihvatiti njegova opravdanja. Ona je prihvatila svoju sudbinu da će se zauvijek morati skrivati, no ovo je jedina ljubav koju ona trenutačno želi.

Vrijeme će pokazati hoće li ovo zaista biti konačan rastanak za Milana i Terezu. Do tada, oboje će morati pronaći snage da krenu dalje i suoče se sa svojim novim životnim okolnostima.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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