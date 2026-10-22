Milan planira povratak u Vrilo: Hoće li odnos s majkom Rajkom konačno zatopliti?

Oproštajna večera i susret s prijateljima
Milan želi što prije spakirati kofere za povratak u Vrilo. Uvjerio se da je Rajka dobro, a život u inozemstvu mu nikako ne odgovara i stvara mu nelagodu.
Ipak, Rajka ne odustaje tako lako i inzistira da ostane još malo, barem kako bi prisustvovao njezinoj oproštajnoj večeri. Značilo bi joj da se njezin sin upozna i pozdravi s njezinim prijateljima te da provedu još nekoliko zajedničkih trenutaka prije odlaska.
Zamjenski fotoaparat za Collete
U znak dobre volje, Rajka kupuje novi fotoaparat za Collete. Naime, Milan je ranije slučajno razbio njezin uređaj, a Rajkina neočekivana gesta ga ugodno iznenađuje. Milan joj se iskreno zahvaljuje, priznajući joj da bi on sam tko zna kada uspio pronaći takvu radnju i kupiti novi.
Majčin medaljon i dublje veze
Milan govori Rajki da za večeru obavezno stavi medaljon oko vrata. Riječ je o posebnom obiteljskom naslijeđu koje za njih ima ogromnu sentimentalnu vrijednost i nosi težinu prošlosti.
To je zapravo medaljon njihove majke koji joj je poslao Ante Vukas upravo preko Milana, kada je ovaj tek kretao na put za Ženevu. Taj mali, ali nevjerojatno značajni detalj odjednom budi duboke emocije kod oboje.
Međutim, Milan ni ne sluti da mu Rajka zapravo skriva ozbiljnu tajnu o svom zdravstvenom stanju. Iako ga uvjerava da je s njom sve u redu, istina je da je Rajka bolesna, a njezin sin o tome još uvijek ništa ne zna. Upravo bi ta tajna mogla ponovno narušiti njihov odnos, koji se nakon svega napokon počeo popravljati.
Hoće li Milan prije povratka u Vrilo doznati istinu o majčinoj bolesti ili će Rajka uspjeti zadržati svoje zdravstvene probleme u tajnosti? I kako će reagirati kada shvati da mu je majka cijelo vrijeme skrivala istinu?
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