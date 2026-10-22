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Divlje pčele

Milan planira povratak u Vrilo: Hoće li odnos s majkom Rajkom konačno zatopliti?

Milan je otputovao u Ženevu zabrinut za majku Rajku, no sada kada se uvjerio da je ona dobro, odlučuje se vratiti kući jer se u stranom gradu ne osjeća kao kod kuće

RTL.hr
22.10.2026 21:15

Oproštajna večera i susret s prijateljima

Milan želi što prije spakirati kofere za povratak u Vrilo. Uvjerio se da je Rajka dobro, a život u inozemstvu mu nikako ne odgovara i stvara mu nelagodu.

Ipak, Rajka ne odustaje tako lako i inzistira da ostane još malo, barem kako bi prisustvovao njezinoj oproštajnoj večeri. Značilo bi joj da se njezin sin upozna i pozdravi s njezinim prijateljima te da provedu još nekoliko zajedničkih trenutaka prije odlaska.

Zamjenski fotoaparat za Collete

U znak dobre volje, Rajka kupuje novi fotoaparat za Collete. Naime, Milan je ranije slučajno razbio njezin uređaj, a Rajkina neočekivana gesta ga ugodno iznenađuje. Milan joj se iskreno zahvaljuje, priznajući joj da bi on sam tko zna kada uspio pronaći takvu radnju i kupiti novi.

Collete i Milan, Divlje pčele
Collete i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Majčin medaljon i dublje veze

Milan govori Rajki da za večeru obavezno stavi medaljon oko vrata. Riječ je o posebnom obiteljskom naslijeđu koje za njih ima ogromnu sentimentalnu vrijednost i nosi težinu prošlosti.

To je zapravo medaljon njihove majke koji joj je poslao Ante Vukas upravo preko Milana, kada je ovaj tek kretao na put za Ženevu. Taj mali, ali nevjerojatno značajni detalj odjednom budi duboke emocije kod oboje.

Milan i Rajka, Divlje pčele
Milan i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, Milan ni ne sluti da mu Rajka zapravo skriva ozbiljnu tajnu o svom zdravstvenom stanju. Iako ga uvjerava da je s njom sve u redu, istina je da je Rajka bolesna, a njezin sin o tome još uvijek ništa ne zna. Upravo bi ta tajna mogla ponovno narušiti njihov odnos, koji se nakon svega napokon počeo popravljati.

Hoće li Milan prije povratka u Vrilo doznati istinu o majčinoj bolesti ili će Rajka uspjeti zadržati svoje zdravstvene probleme u tajnosti? I kako će reagirati kada shvati da mu je majka cijelo vrijeme skrivala istinu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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