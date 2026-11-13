Milan potajice promatrao Terezu i Nevena, hoće li Vukasi stati na kraj i ovoj ljubavi?

Odnos između Tereze i Nevena postaje sve dublji unatoč Antinom oštrom protivljenju. U emotivnom trenutku, Neven je jasno dao do znanja da ga zanima samo ona, no njihov romantični susret nije prošao nezamijećeno.

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Sukob s Antom

Nakon napetog razgovora s Antom, Neven je pokušao umiriti Terezu koja je bila vidno uznemirena cijelom situacijom. Ona nije skrivala frustraciju očevim ponašanjem, svjesna da on rijetko odustaje od svojih odluka i da ne odobrava njihovu vezu. Tereza je inzistirala da sazna što su točno Neven i njezin otac razgovarali nasamo, no tužitelj ju je pokušao zaštititi od njihovog sukoba.

Isključivo iskreni osjećaji

Neven nije htio loše govoriti o Anti, naglašavajući da cijeni to što joj je on otac i da poštuje tu činjenicu. Kako bi smirio tenzije, odlučio je prekinuti svaku daljnju raspravu o Anti.

icon-expand icon-close icon-close Neven, Tereza i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ne želim te uplitati u naš sukob. Ne želim više govoriti o njemu. Želim gledati u tebe", poručio joj je Neven iskreno, dajući joj do znanja da želi biti samo s njom. Nakon toga iznenadio ju je i predivnim poklonom - narukvicom, a Tereza nije mogla sakriti oduševljenje.

Tajni promatrač