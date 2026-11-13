Milan potajice promatrao Terezu i Nevena, hoće li Vukasi stati na kraj i ovoj ljubavi?

Sukob s Antom
Nakon napetog razgovora s Antom, Neven je pokušao umiriti Terezu koja je bila vidno uznemirena cijelom situacijom. Ona nije skrivala frustraciju očevim ponašanjem, svjesna da on rijetko odustaje od svojih odluka i da ne odobrava njihovu vezu.
Tereza je inzistirala da sazna što su točno Neven i njezin otac razgovarali nasamo, no tužitelj ju je pokušao zaštititi od njihovog sukoba.
Isključivo iskreni osjećaji
Neven nije htio loše govoriti o Anti, naglašavajući da cijeni to što joj je on otac i da poštuje tu činjenicu. Kako bi smirio tenzije, odlučio je prekinuti svaku daljnju raspravu o Anti.
"Ne želim te uplitati u naš sukob. Ne želim više govoriti o njemu. Želim gledati u tebe", poručio joj je Neven iskreno, dajući joj do znanja da želi biti samo s njom. Nakon toga iznenadio ju je i predivnim poklonom - narukvicom, a Tereza nije mogla sakriti oduševljenje.
Tajni promatrač
Iako su mislili da su sami i da konačno imaju trenutak mira, njihov susret nije ostao tajna. Milan ih je potajno vidio zajedno, što bi moglo donijeti nove, ozbiljne probleme za mladi par s obzirom na njegovu odanost Anti, ali i njegove osjećaje prema Terezi.
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