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Divlje pčele

Milan prepričava Marku svoje švicarske avanture i susret s Colette

Nakon povratka s putovanja iz Ženeve, Milan je svoje dojmove o Švicarskoj podijelio s Markom. U opuštenom razgovoru otkrili su zanimljive detalje o ženama, obiteljskim susretima i novim poznanstvima

RTL.hr
29.10.2026 20:30

Dojmovi s putovanja

Čim su se sreli, Marko je nestrpljivo upitao Milana kako mu je bilo u Švicarskoj. Milan je bio kratak i jasan te je odgovorio: "Lipo, grad ki grad." Zatim su razgovarali o obitelji, a Milan je potvrdio da je posjetio majku te da su ovoga puta razgovarali više nego inače.

Iako je majka organizirala zabavu, Milanu se atmosfera tamo nije previše svidjela. Priznao je da su ljudi bili poprilično uštogljeni, a cijeli je doživljaj opisao prilično slikovito. "Jadno. Svi su ukočeni, trijezni i neka sitna hrana... Bože sačuvaj", opisao je Milan svoj doživljaj švicarskog visokog društva.

Susret s Colette

Naravno, muški razgovor nije mogao proći bez priče o ženama. Marko ga je zaintrigirano upitao je li upoznao koju pravu Švicarku, a Milan se tajanstveno nasmijao. "Pa jesam, zove se Colette", priznao je s ponosom.

Milan i Colette, Divlje pčele
Milan i Colette, Divlje pčele FOTO: RTL

Marku je to ime bilo pomalo čudno i strano, pa se našalio i pitao kako su se uopće sporazumijevali, pretpostavljajući da su razgovarali "rukama i nogama". No, Milan ga je odmah demantirao i iznenadio pozadinom svoje nove poznanice: "Ma što ti je, ženska je napola naša, mater je odavde, al živi gore i govori naški."

Kratka romansa

Iako su se dobro razumjeli i jezične barijere nije bilo, Milan je priznao da cijela ta priča nije ništa ozbiljno. Objasnio je da su se samo malo zabavili, kako je to već uobičajeno na putovanjima, te da se definitivno nije rodila nikakva velika ljubav o kojoj bi se moglo pričati.

Marko se na to u svom prepoznatljivom stilu našalio i upitao što će napraviti ako mu za devet mjeseci mali Milan pokuca na vrata. Milan ga je kroz smijeh ušutkao, a nakon tih opuštenih ljubavnih tema brzo su prešli na ozbiljnije stvari i dogovaranje poslova

Čini se da je Ženeva Milanu ostala u dobrom sjećanju, unatoč uštogljenim zabavama i tek prolaznim romansama. Sada se mora ponovno fokusirati na svakodnevne obveze.

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