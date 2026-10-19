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Divlje pčele

Milan privukao pažnju lijepe Collete! Mlada umjetnica nije skrivala koliko joj se sviđa

Dolazak iz malog mjesta u veliki grad sa sobom nosi brojna iznenađenja. Milan je to iskusio iz prve ruke kada se našao u potpuno nepoznatom svijetu tijekom posjeta Rajki u Ženevi

RTL
19.10.2026 21:30

Zbunjujuće apstraktne fotografije

Milan se u Rajkinoj kući našao pred prizorima kakve u svom rodnom Vrilu nikada nije vidio. Na zidu su visjele neobične fotografije na kojima su likovi pomalo oskudno odjeveni. "I zašto su gole", zbunjeno se pitao Milan, pokušavajući shvatiti tko uopće drži takve slike na zidu.

Rajka mu je strpljivo objašnjavala da je to umjetnost koja slavi slobodu. Pojasnila mu je kako se doista svašta može postići fotografijom, no on je i dalje ostao zatečen jer se s takvim vizualnim izričajem susreo prvi put u životu.

Šarmantna umjetnica s francuskim naglaskom

Pravo iznenađenje uslijedilo je nedugo nakon toga, kada je u kuću ušla autorica tih istih djela. Riječ je o Collete, kćeri Rajkinih dobrih prijatelja iz Ženeve, čija je majka rodom iz naših krajeva, dok joj je otac Francuz.

Collete, Divlje pčele
Collete, Divlje pčele FOTO: RTL

Čim je ugledala Milana, mlada je umjetnica pokazala otvoreno oduševljenje njegovim izgledom. "Pa naravno da je zgodan, može biti samo na tebe", rekla je Rajki uz simpatičan francuski naglasak, ne skrivajući da je očarana novim gostom.

Njezino suptilno upucavanje ostavilo je Milana u potpunoj nevjerici. Rajka ga je tada službeno upoznala s djevojkom, ponosno ističući kako je Collete prava umjetnica koja je sama fotografirala te intrigantne prizore, dok je Milan samo pokušavao pohvatati konce novonastale situacije.

Milan, Collete i Rajka, Divlje pčele
Milan, Collete i Rajka, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako mu je veliki grad donio pravi kulturni šok, Milanov posjet sasvim sigurno neće biti dosadan. Vrijeme će pokazati kako će se snaći u društvu slobodoumne mlade umjetnice.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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