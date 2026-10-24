Milan saznao da mu je majka zamalo umrla: 'Ako mi želiš biti mater, ovo mi više ne smiješ tajiti!'

Milan je napokon saznao šokantnu istinu o narušenom zdravlju svoje majke Rajke, a njihov je razgovor emotivno dirnuo gledatelje

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Šokantno saznanje o srčanom udaru Milan je bio duboko pogođen kada je otkrio da je Rajka teško bolesna te da je nedavno pretrpjela snažan srčani udar. Najviše ga je boljelo što je zamalo umrla, a on o tome cijelo vrijeme nije znao apsolutno ništa. Ovu tešku tajnu na kraju mu je otkrila Colette, što je Milana nagnalo da se hitno suoči s majkom i potraži odgovore.

Skrivanje istine

Tijekom njihovog emotivnog razgovora, Milan je priznao kako je već neko vrijeme slutio da s njom nešto nije u redu. Vidio je iz njezinih pisama da je tužna, da je njezino raspoloženje drugačije i da očito skriva neku veliku brigu. Rajka mu je u suzama pokušala objasniti svoje prave razloge zbog kojih je prešutjela tako veliku stvar. "Nisam htjela da dolaziš iz sažaljenja", pravdala se, očajnički ga pokušavajući zaštititi od brige i boli koja bi uslijedila.

icon-expand icon-close icon-close Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Pao je dogovor

Iako je shvatio njezine majčinske motive, Milan nije mogao sakriti ogromno razočaranje i tugu zbog njezine odluke da u najtežim trenucima pati potpuno sama. Gledajući je ravno u oči, uputio joj je jasnu poruku. "Ako mi želiš bit mater, ovakve stvari mi više ne smiješ tajit", rekao joj je odlučno, dajući joj do znanja koliko ga je njezina šutnja povrijedila. Ove riječi ostavile su Rajku u dubokim suzama, svjesnu da je umalo zauvijek izgubila svog sina.

icon-expand Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL