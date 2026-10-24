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Divlje pčele

Milan saznao da mu je majka zamalo umrla: 'Ako mi želiš biti mater, ovo mi više ne smiješ tajiti!'

Milan je napokon saznao šokantnu istinu o narušenom zdravlju svoje majke Rajke, a njihov je razgovor emotivno dirnuo gledatelje

RTL.hr
24.10.2026 22:00

Šokantno saznanje o srčanom udaru

Milan je bio duboko pogođen kada je otkrio da je Rajka teško bolesna te da je nedavno pretrpjela snažan srčani udar. Najviše ga je boljelo što je zamalo umrla, a on o tome cijelo vrijeme nije znao apsolutno ništa. Ovu tešku tajnu na kraju mu je otkrila Colette, što je Milana nagnalo da se hitno suoči s majkom i potraži odgovore.

Skrivanje istine

Tijekom njihovog emotivnog razgovora, Milan je priznao kako je već neko vrijeme slutio da s njom nešto nije u redu. Vidio je iz njezinih pisama da je tužna, da je njezino raspoloženje drugačije i da očito skriva neku veliku brigu.

Rajka mu je u suzama pokušala objasniti svoje prave razloge zbog kojih je prešutjela tako veliku stvar. "Nisam htjela da dolaziš iz sažaljenja", pravdala se, očajnički ga pokušavajući zaštititi od brige i boli koja bi uslijedila.

Rajka i Milan, Divlje pčele
Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Pao je dogovor

Iako je shvatio njezine majčinske motive, Milan nije mogao sakriti ogromno razočaranje i tugu zbog njezine odluke da u najtežim trenucima pati potpuno sama. Gledajući je ravno u oči, uputio joj je jasnu poruku.

"Ako mi želiš bit mater, ovakve stvari mi više ne smiješ tajit", rekao joj je odlučno, dajući joj do znanja koliko ga je njezina šutnja povrijedila. Ove riječi ostavile su Rajku u dubokim suzama, svjesnu da je umalo zauvijek izgubila svog sina.

Rajka i Milan, Divlje pčele
Rajka i Milan, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li ovaj iskreni razgovor napokon popraviti njihov narušeni odnos i donijeti mir koji oboje trebaju? Što to sad znači za Milana i Rajku, ostaje za vidjeti u novim nastavcima serije.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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